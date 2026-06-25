Caixa paga novo lote de cotas esquecidas do antigo PIS e Pasep

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta quinta-feira (25) um novo lote de valores esquecidos do antigo fundo Programa de Integração Social (PIS) e Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de maio. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época. As informações são da Caixa.

Podem sacar os valores trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, servidores públicos do mesmo período, herdeiros ou dependentes legais em caso de falecimento. O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020.

Criado na década de 1970, o fundo reunia recursos para complementar a renda de trabalhadores e servidores. Em 1988, foi substituído pelo modelo atual de abono salarial. Os valores não sacados foram transferidos em 2020 para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e, depois, ao Tesouro Nacional. Agora, o governo permite o resgate mediante pedido.

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro. Acesse o site e faça login com CPF e senha, informe o número do PIS/Pasep ou NIS se solicitado, clique em pesquisar e o sistema indicará se há valores e como proceder. Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

O pedido pode ser feito pelo aplicativo FGTS ou em uma agência da Caixa levando documento oficial com foto. O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial e documento que comprove vínculo com o titular.

O pagamento depende da data em que o pedido foi feito. Próximos lotes: até 30 de junho recebe em 27 de julho, até 31 de julho recebe em 25 de agosto, até 31 de agosto recebe em 25 de setembro, até 30 de setembro recebe em 26 de outubro, até 31 de outubro recebe em 25 de novembro, até 30 de novembro recebe em 28 de dezembro e até 31 de dezembro recebe em janeiro de 2027.

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque. A Caixa oferece atendimento pelo telefone 0800-726-0207, SAC 0800-726-0101, Ouvidoria 0800-725-7474 e site caixa.gov.br.