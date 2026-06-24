Benefícios

Caixa paga hoje Bolsa Família para beneficiários com NIS final 6

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná Tai
- Atualizado: 24/06/26 09h38
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Foto: Imagem criada com IA.

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (24) a parcela de junho do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 6. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais a média sobe para R$ 677,66. Neste mês, o programa atende 19,34 milhões de famílias, com investimento de R$ 13,08 bilhões. As informações são da Agência Brasil.

Além do benefício base, o programa paga três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz oferece seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses. Há também R$ 50 para gestantes e mães que amamentam, R$ 50 por filho de 7 a 18 anos e R$ 150 por criança de até 6 anos. O beneficiário pode consultar datas e valores pelo aplicativo Caixa Tem.

Dez cidades do Paraná receberam pagamento antecipado

Beneficiários de 207 cidades de oito estados receberam o pagamento no dia 17, independentemente do NIS. A medida beneficiou moradores de 124 municípios do Rio Grande do Norte afetados pela seca. Também foram contempladas cidades no Amazonas (3), Paraíba (31), Paraná (10), Pernambuco (27), Rio de Janeiro (1), Roraima (6) e Sergipe (5). Essas localidades foram atingidas por chuvas, estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

Regra de proteção beneficia 2,26 milhões de famílias

Cerca de 2,26 milhões de famílias estão na regra de proteção em junho, com benefício médio de R$ 369,27. Essa regra permite que famílias que conseguiram emprego e melhoraram a renda recebam 50% do benefício por até um ano, desde que cada integrante ganhe até R$ 706. Neste mês, 140 mil novas famílias entraram nessa modalidade.

Em 2025, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. A mudança vale apenas para famílias que entraram na fase de transição a partir de junho de 2025. Quem se enquadrou até maio de 2025 continua recebendo metade do benefício por dois anos. Desde 2024, os beneficiários não têm mais desconto do Seguro Defeso, pago a pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes.

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