Caixa paga hoje Bolsa Família a beneficiários com NIS final 9

A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira (29) a parcela de junho do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 9. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais a média sobe para R$ 677,66. Neste mês, o programa alcançará 19,34 milhões de famílias, com gasto total de R$ 13,08 bilhões. As informações são da Agência Brasil.

Além do benefício mínimo, há três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses. O programa também paga R$ 50 a gestantes e mães que amamentam, R$ 50 para cada filho de 7 a 18 anos e R$ 150 para cada criança de até 6 anos.

O beneficiário pode consultar datas de pagamento, valor e composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem. No modelo tradicional, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Dez cidades do Paraná receberam pagamento antecipado

Beneficiários de 207 cidades de oito estados receberam o pagamento no último dia 17, independentemente do NIS. A medida beneficiou moradores de 124 municípios do Rio Grande do Norte afetados pela seca. Também foram contempladas cidades no Amazonas (3), Paraíba (31), Paraná (10), Pernambuco (27), Rio de Janeiro (1), Roraima (6) e Sergipe (5).

Essas localidades foram afetadas por chuvas, estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade. A lista dos municípios com pagamento antecipado está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Desde 2024, os beneficiários não têm mais o desconto do Seguro Defeso. A mudança foi estabelecida pela Lei 14.601/2023. O Seguro Defeso é pago a pessoas que vivem exclusivamente da pesca artesanal e não podem exercer a atividade durante a piracema, período de reprodução dos peixes.

Regra de proteção beneficia 2,26 milhões de famílias

Cerca de 2,26 milhões de famílias estão na regra de proteção em junho, com benefício médio de R$ 369,27. Essa regra permite que famílias que conseguiram emprego e melhoraram a renda recebam 50% do benefício por até um ano, desde que cada integrante receba até R$ 706. Neste mês, 140 mil novas famílias aumentaram a renda e ingressaram na regra.

Em 2025, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. A mudança vale apenas para as famílias que entraram na fase de transição a partir de junho de 2025. Quem se enquadrou na regra até maio de 2025 continuará a receber metade do benefício por dois anos.