Caixa paga hoje Bolsa Família a beneficiários com NIS final 8

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (26) a parcela de junho do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais a média sobe para R$ 677,66. Neste mês, o programa alcançará 19,34 milhões de famílias, com gasto de R$ 13,08 bilhões. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Além do benefício mínimo, há três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses. O programa também paga R$ 50 a gestantes e mães que amamentam, R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e R$ 150 a cada criança de até 6 anos. O beneficiário pode consultar informações sobre datas de pagamento e valores no aplicativo Caixa Tem.

Dez cidades do Paraná receberam pagamento antecipado

Os beneficiários de 207 cidades de oito estados receberam o pagamento no dia 17, independentemente do NIS. A medida beneficiou moradores de 124 municípios do Rio Grande do Norte afetados pela seca. Também foram beneficiadas cidades no Amazonas (3), Paraíba (31), Paraná (10), Pernambuco (27), Rio de Janeiro (1), Roraima (6) e Sergipe (5). Essas localidades foram afetadas por chuvas, estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

Desde 2024, os beneficiários não têm mais o desconto do Seguro Defeso. O Seguro Defeso é pago a pessoas que sobrevivem da pesca artesanal e não podem exercer a atividade durante a piracema, período de reprodução dos peixes.

Regra de proteção beneficia 2,26 milhões de famílias

Cerca de 2,26 milhões de famílias estão na regra de proteção em junho, com benefício médio de R$ 369,27. Essa regra permite que famílias que conseguem emprego e melhoram a renda recebam 50% do benefício por até um ano, desde que cada integrante receba até R$ 706. Neste mês, 140 mil novas famílias aumentaram a renda e ingressaram na regra.

Em 2025, o tempo de permanência na regra de proteção foi reduzido de dois para um ano. A mudança vale para famílias que entraram na fase de transição a partir de junho de 2025. Quem se enquadrou na regra até maio de 2025 continuará a receber metade do benefício por dois anos.