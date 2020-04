A Caixa Econômica informou que vai creditar o auxílio emergencial de R$ 600 em contas de 2,5 milhões de pessoas ainda nesta quinta-feira (9).

Esta é a primeira etapa de pagamentos, que devem alcançar, no total, 54 milhões de beneficiários. O auxílio a trabalhadores informais prevê o repasse de três parcelas até o fim de maio para minimizar os impactos da quarentena imposta para conter o novo coronavírus.

De acordo com o banco, 2,1 milhões de clientes da Caixa e 436 mil correntistas do Banco do Brasil receberão os valores nesta quinta-feira. O repasse inicial equivale a R$ 1,5 bilhão.

Outros 3,1 milhões de beneficiários considerados aptos a receber o auxílio serão pagos na próxima terça-feira (14) por meio de crédito na nova conta digital da Caixa. Essas pessoas poderão pagar contas ou transferir os recursos para outros bancos sem custo.

Até a manhã desta quinta, 28 milhões de pessoas se cadastraram para receber o benefício. A liberação depende de checagem de informações nos bancos de dados do governo. O site para cadastramento de beneficiários recebeu 240 milhões de acessos no período.

Os repasses a beneficiários do programa Bolsa Família seguirão o calendário usual do programa. Para todos os outros, o governo apresentou a expectativa das datas para os pagamentos.

A previsão é que os pagamentos da primeira parcela estejam concluídos até a próxima semana. A segunda parcela será paga nos dias 27, 28, 29 e 30 de abril.

Será levada em conta a data de aniversário do beneficiário. Quem nasceu em janeiro, fevereiro e março, por exemplo, recebe no primeiro dia, dia 27. Essa ordem será seguida até a conclusão dos pagamentos.

A terceira e última parcela será quitada até o fim de maio, com pagamentos entre os dias 26 e 29.