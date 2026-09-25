Caixa paga até R$ 2,9 mil de fundo antigo do PIS e Pasep

A Caixa Econômica Federal começou a pagar nesta sexta-feira (25) um novo lote de valores esquecidos do antigo fundo do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Trabalhadores com carteira assinada e servidores públicos que atuaram entre 1971 e 1988 podem resgatar o dinheiro.

Nesta rodada, recebem aqueles que pediram o ressarcimento até 31 de agosto. O valor médio pago varia de R$ 2,8 mil a R$ 2,9 mil, dependendo do tempo de trabalho e do salário da época.

As informações são da Agência Brasil.

O benefício não tem relação com o abono salarial atual do PIS/Pasep, pago anualmente. Trata-se de cotas de um fundo antigo, extinto em 2020. Os valores não sacados foram transferidos para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e depois ao Tesouro Nacional.

Podem sacar os valores trabalhadores com carteira assinada entre 1971 e 1988, servidores públicos do mesmo período e herdeiros ou dependentes legais em caso de falecimento.

A consulta é feita pelo portal Repis Cidadão, com login via conta Gov.br nos níveis prata e ouro. Basta acessar o site, fazer login com CPF e senha, informar o número do PIS/Pasep ou NIS e clicar em pesquisar. O sistema indicará se há valores disponíveis. Também é possível consultar pelo aplicativo do FGTS.

O pedido pode ser feito pelo aplicativo do FGTS, na opção Mais e depois em Ressarcimento PIS/Pasep, ou em uma agência da Caixa levando documento oficial com foto. O pagamento é feito por crédito em conta. Quem não tiver conta na Caixa receberá automaticamente uma poupança social digital, movimentada pelo app Caixa Tem.

Herdeiros também podem solicitar o valor, desde que apresentem documento de identificação, certidão de dependentes ou autorização judicial e documento que comprove vínculo com o titular.

O calendário de pagamentos segue a data em que o pedido foi feito. Quem pediu até 30 de setembro recebe em 26 de outubro. Pedidos até 31 de outubro são pagos em 25 de novembro. Solicitações até 30 de novembro recebem em 28 de dezembro. Pedidos até 31 de dezembro são pagos em janeiro de 2027.

O pedido pode ser feito até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados definitivamente ao Tesouro, sem possibilidade de saque.

A Caixa oferece atendimento pelo telefone 0800-726-0207, SAC 0800-726-0101, Ouvidoria 0800-725-7474 e pelo site caixa.gov.br.