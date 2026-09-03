Caixa libera parcelamento de Pix em até 12 vezes para clientes

A Caixa Econômica Federal passou a oferecer parcelamento de transferências e pagamentos feitos por Pix para clientes pessoa física. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (3) e está disponível no aplicativo do banco.

As informações são da Agência Brasil.

O parcelamento funciona como contratação de crédito no momento da transação. Os valores variam entre R$ 300 e R$ 50 mil, com prazo de até 12 meses. As taxas de juros dependem do relacionamento do cliente com o banco.

Para usar o serviço, é necessário ter limite de crédito disponível e atualizar o aplicativo para a versão mais recente. Antes de confirmar a operação, o cliente visualiza informações sobre taxa de juros, valor das parcelas, Custo Efetivo Total (CET) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

A disponibilização da linha de crédito depende de análise de risco feita pela Caixa. Clientes que ainda não têm a opção habilitada podem manter os dados cadastrais atualizados e usar regularmente os produtos do banco para ampliar o relacionamento.

Na prática, quem recebe o Pix tem acesso ao valor integral de forma instantânea. Já quem paga pode dividir o desembolso conforme sua capacidade financeira.