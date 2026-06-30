Caixa conclui pagamento de junho do Bolsa Família nesta terça

A Caixa Econômica Federal conclui nesta terça-feira (30) o pagamento da parcela de junho do Bolsa Família. Recebem hoje os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 0. O valor mínimo é de R$ 600, mas com os adicionais o benefício médio subiu para R$ 677,66. O programa alcançou 19,34 milhões de famílias neste mês, com gasto de R$ 13,08 bilhões. As informações são do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Além do benefício mínimo, há três adicionais. O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses. O programa também paga R$ 50 a gestantes e mães que amamentam, R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e R$ 150 a cada criança de até 6 anos. O beneficiário pode consultar informações sobre datas de pagamento e valores no aplicativo Caixa Tem.

Os beneficiários de 207 cidades de oito estados receberam o pagamento no dia 17, independentemente do NIS. A medida beneficiou moradores de 124 municípios do Rio Grande do Norte, que sofrem com a seca. Também foram incluídas cidades no Amazonas (3), Paraíba (31), Paraná (10), Pernambuco (27), Rio de Janeiro (1), Roraima (6) e Sergipe (5). Essas localidades foram afetadas por chuvas, estiagens ou têm povos indígenas em situação de vulnerabilidade.

Cerca de 2,26 milhões de famílias estiveram na regra de proteção em junho, com benefício médio de R$ 369,27. Essa regra permite que famílias que consigam emprego recebam 50% do benefício por até um ano, desde que cada integrante receba até R$ 706. Neste mês, 140 mil novas famílias aumentaram a renda e ingressaram na regra. Em 2025, o tempo de permanência foi reduzido de dois para um ano, mas a mudança só vale para quem entrou na fase de transição a partir de junho de 2025.

Desde 2024, os beneficiários do Bolsa Família não têm mais o desconto do Seguro Defeso. O Seguro Defeso é pago a pessoas que vivem da pesca artesanal e não podem exercer a atividade durante o período da piracema, que é a reprodução dos peixes.