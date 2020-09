A Caixa Econômica Federal abrirá 770 agências neste sábado (5), das 8h às 12h, para atender os beneficiários do auxílio emergencial e do saque de até R$ 1.045 do FGTS. Poderão fazer o saque em espécie do FGTS os trabalhadores com data de nascimento entre janeiro e abril.

Além disso, os beneficiários do auxílio emergencial nascidos em setembro também poderão sacar o dinheiro nas agências. Esse pagamento abrange beneficiários que receberão a 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª parcela, dependendo do mês de liberação do auxílio pelo Ministério da Cidadania (veja tabelas abaixo).

A relação de agências que pode ser conferida no site do banco. Clique aqui para ver a lista. Em Curitiba são quatro agências abertas em horário especial.

A Caixa afirma que todas as pessoas que procurarem o banco durante o funcionamento das agências serão atendidas e que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Saque emergencial do FGTS A partir deste sábado (5), os trabalhadores nascidos em abril que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS e que não movimentaram a poupança digital ou que tenham saldo remanescente já poderão sacar o benefício em dinheiro ou transferir os valores.

Já na próxima terça-feira (8), a Caixa credita o saque emergencial do FGTS para os trabalhadores nascidos em outubro.

Veja o calendário do saque emergencial do FGTS

Janeiro, disponível na conta, saque liberado;

Fevereiro, disponível na conta, saque liberado;

Março, disponível na conta, saque liberado;

Abril, disponível na conta, saque a partir de 5 de setembro;

Maio, disponível na conta, saque a partir de Disponível 19 de setembro;

Junho, disponível na conta, saque a partir de 3 de outubro;

Julho, disponível na conta, saque a partir de 17 de outubro;

Agosto, disponível na conta, saque a partir de 17 de outubro;

Setembro, disponível na conta, saque a partir de 31 de outubro;

Outubro, disponível na conta em 8 de setembro, saque a partir de 31 de outubro;

Novembro, disponível na conta em 14 de setembro, saque a partir de 14 de novembro;

Dezembro, disponível na conta em 21 de setembro, saque a partir de 14 de novembro.

Auxílio emergencial

Ainda segundo a Caixa, neste sábado (5), 4 milhões de beneficiários nascidos em setembro também poderão sacar o valor do auxílio emergencial nas máquinas de autoatendimento, nas lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui, além de transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos.

O crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas pelo governo federal para o público do CadÚnico e para quem se cadastrou pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br.

O banco afirma que, atualmente, está no Ciclo 2 de pagamentos com crédito nas contas poupança digital e há beneficiários recebendo a 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª parcela do auxílio, dependendo do mês de aprovação do auxílio ou da suspensão ou contestação do benefício.

Quem faz parte do Bolsa Família já recebeu as cinco primeiras parcelas do auxílio que foram anunciadas anteriormente pelo governo federal.

Uma MP (Medida Provisoria) publicada nesta quinta-feira (03) garantiu mais quatro parcelas do benefício, mas nem todos os atuais beneficiários continuarão no programa. Além disso, o valor mensal do benefício será reduzido de R$ 600 para R$ 300.

VEJA OS CALENDÁRIOS DE SAQUE

Lote 1:

1ª parcela para quem SOLICITOU entre 17 DE JUNHO e 2 de JULHO

2ª parcela para quem começou a receber em JUNHO ou até 4 DE JULHO

3ª parcela para quem começou a receber em MAIO

4º parcela para benefícios iniciados em ABRIL

Nascidos em:

Janeiro, disponível no caixa, saque liberado;

Fevereiro, disponível no caixa, saque liberado;

Março, disponível no caixa, saque liberado;

Abril, disponível no caixa, saque liberado;

Maio, disponível no caixa, saque liberado;

Junho, disponível no caixa, saque liberado;

Julho, disponível no caixa, saque liberado;

Agosto, disponível no caixa, saque liberado;

Setembro, disponível no caixa, saque a partir de 5 de setembro;

Outubro, disponível no caixa, saque disponível em 12 de setembro;

Novembro, disponível no caixa em 21 de agosto, saque a partir de 12 de setembro;

Dezembro, disponível no caixa em 26 de agosto, saque em 17 de setembro.

Como realizar o saque em espécie

É preciso fazer o login no App Caixa Tem, selecionar a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois, o trabalhador deve inserir a senha para visualizar o código de saque na tela do celular, com validade de uma hora.

O código deve ser utilizado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas unidades lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.