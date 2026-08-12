Caiado aponta Armínio Fraga como principal referência econômica

O candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou nesta semana que o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, é sua principal referência na área econômica. A declaração foi feita durante encontro com empresários e executivos em São Paulo, onde o governador de Goiás defendeu uma política centrada no equilíbrio das contas públicas. As informações são da Gazeta do Povo.

Caiado alertou para o crescimento da dívida pública brasileira, que passou de 72% para quase 82% do PIB (Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país). Segundo ele, o atual governo não tem responsabilidade com a área fiscal, considerada fundamental para governar.

Armínio Fraga disse ter ficado muito contente com o reconhecimento. O ex-presidente do Banco Central, que comandou a instituição entre 1999 e 2003, evitou comentar a possibilidade de assumir o Ministério da Fazenda. Em julho, Fraga classificou o quadro fiscal brasileiro como desastroso e defendeu ajustes urgentes.

Candidato defende reformas para recuperar confiança

Ao lado da disciplina fiscal, Caiado afirmou que um eventual governo precisaria apresentar desde o início uma agenda de reformas para recuperar a confiança dos investidores. A reforma administrativa teria papel central, com uma estrutura estatal menor e cobrança de resultados do funcionalismo público.

A redução de despesas exigirá medidas duras também no próprio governo, segundo o candidato. Ele citou a economista Ana Carla Abrão Costa, ex-secretária da Fazenda de Goiás, como uma das colaboradoras para o novo desenho econômico.

Economista participou de propostas de reforma

Ana Carla Abrão participou da elaboração de propostas de reforma administrativa ao lado de Armínio Fraga e do jurista Carlos Ari Sundfeld. Caiado afirmou que sempre se ocupou em ter as melhores cabeças ao seu lado para governar.