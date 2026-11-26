O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, emerge como candidato forte para comandar o Ministério da Fazenda no governo Lula. A aprovação do pacote de ajuste fiscal pela Câmara na segunda-feira, dia 23, reforçou sua posição entre as opções do Planalto e conquistou simpatia do mercado financeiro. As informações são da Gazeta do Povo.

Servidor de carreira, Moretti assumiu o Planejamento em março de 2026, tornando-se o primeiro funcionário efetivo da pasta a ocupar o cargo de ministro. Ele substituiu Simone Tebet, que deixou a função para concorrer ao Senado. Antes disso, trabalhou como assessor da liderança do PT no Senado entre 2017 e 2022 e ocupou a Secretaria Especial de Análise Governamental da Casa Civil em 2023.

Domínio técnico e diálogo com investidores

O presidente Lula chamou Moretti de “mágico dos números” durante evento de anúncio de programa de crédito, elogiando sua capacidade de encontrar soluções orçamentárias. O ministro participou diretamente da elaboração da PEC da Transição em 2022, quando ainda atuava na liderança petista no Senado.

Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos e ex-secretário da Fazenda de São Paulo, classificou o pacote fiscal como “um bom primeiro passo” e destacou que o ministro domina orçamento como poucos. Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, ressalta o perfil técnico de Moretti e seu trânsito com a Faria Lima, afirmando que ele tem gabarito para conquistar a confiança do mercado.

Formação desenvolvimentista e desafios políticos

A trajetória acadêmica de Moretti inclui formação em economia e ciências sociais, com doutorado em Sociologia pela Universidade de Brasília. Sua tese analisou como o discurso de eficiência administrativa justificou a reforma estatal dos anos 1990. Na Universidade Federal Fluminense, participou de grupo de estudos de economia com viés marxista.

Em artigo publicado em 2020 no Jornal GGN, o ministro criticou o teto de gastos e a austeridade fiscal, argumentando que essas medidas restringem investimentos e políticas sociais. Para Leandro Gabiati, cientista político da Dominium Consultoria, a principal limitação de Moretti na disputa pela Fazenda é ter menos força partidária que outros cotados, como Fernando Haddad, Camilo Santana e Rafael Fonteles.

José Dezene, Head Institucional da Monte Bravo, considera mais provável a permanência de Moretti no Planejamento. Segundo ele, o mercado vê com tranquilidade a continuidade do ministro na pasta atual, especialmente em eventual coordenação com Camilo Santana na Casa Civil.