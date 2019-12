A BRF informou nesta sexta-feira, 27, via comunicado ao mercado, que realizou nesta sexta-feira o pré-pagamento de contrato de empréstimo junto ao Banco do Brasil (BB) “cujo principal totaliza R$ 1 bilhão”. O contrato venceria em agosto de 2021.

A empresa diz que continua com a estratégia de alongar as dívidas, reduzir o custo médio do endividamento financeiro e manter liquidez de curto prazo saudável.

A companhia de proteína animal afirmou, ainda, que contratou no BB uma linha de crédito rotativo pelo prazo de três anos “até o limite de R$ 1,5 bilhão”. “A referida linha de crédito poderá ser desembolsada total ou parcialmente a critério da Companhia, quando necessário”, informa o comunicado.