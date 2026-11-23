O Banco de Brasília não poderá mais negociar suas ações na bolsa de valores após decisão da Comissão de Valores Mobiliários. A autarquia determinou a suspensão do registro de companhia aberta da instituição financeira por descumprimento da obrigação de publicar demonstrações contábeis trimestrais, pendência que já dura 12 meses. As informações são da Gazeta do Povo.

A medida impede que os papéis do banco público sejam comercializados em qualquer ambiente de negociação regulamentado, incluindo bolsa, balcão organizado e balcão não organizado. A CVM informou que a suspensão permanecerá vigente até que a instituição regularize sua situação perante o órgão regulador.

Operações com Banco Master motivam omissão

A ausência de divulgação dos balanços está ligada à crise deflagrada pelas transações entre o BRB e o extinto Banco Master, de propriedade do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O caso é investigado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que apura indícios de fraudes financeiras.

Entre 2024 e 2025, o banco brasiliense transferiu R$ 16,7 bilhões ao Banco Master. As investigações policiais apontam que ao menos R$ 12,2 bilhões desse total apresentam sinais de irregularidades. Em abril de 2026, o então presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, foi preso em nova fase da operação, acusado de autorizar operações sem lastro e sem observar normas de governança.

Responsabilidades permanecem ativas

A autarquia ressaltou que a suspensão do registro não exime a instituição, seus controladores e administradores de responderem por eventuais infrações cometidas anteriormente. Na B3, as ações ordinárias do banco (BSLI3) eram cotadas a R$ 1,89 na sexta-feira (19), enquanto os papéis preferenciais (BSLI4) valiam R$ 1,95. O BRB foi procurado para comentar a decisão, mas não se pronunciou até o momento.