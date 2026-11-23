O Banco de Brasília ficou impedido de negociar suas ações na bolsa de valores a partir desta segunda-feira (23). A Comissão de Valores Mobiliários suspendeu o registro de companhia aberta do BRB por descumprimento das obrigações de divulgação de informações ao mercado por mais de 12 meses. As informações são da Agência Brasil.

A decisão da Superintendência de Relações com Empresas da CVM também atinge a Ambipar Participações e Empreendimentos, a Environmental ESG Participações, a K-Infra Rodovia do Aço e a Refinaria de Petróleos de Manguinhos, conhecida como Refit. A restrição permanece até que as empresas regularizem as pendências.

O banco público está desde agosto de 2025 sem apresentar balanços financeiros. A interrupção aconteceu durante a crise envolvendo o Banco Master e as investigações sobre negócios entre as duas instituições.

Operações com o Master somam R$ 16,7 bilhões

O BRB realizou operações que totalizaram R$ 16,7 bilhões com o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Desse total, pelo menos R$ 12,2 bilhões apresentariam indícios de irregularidades, segundo a Polícia Federal.

A instituição chegou a anunciar em março de 2025 a intenção de comprar 49% das ações ordinárias e 100% das preferenciais do Master. A operação foi autorizada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, mas não foi concluída.

Em novembro de 2025, o Banco Master passou a ser alvo da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que investiga suspeitas de fraudes financeiras. As apurações avançaram sobre os negócios realizados com o BRB.

Banco provisiona R$ 8,8 bilhões em perdas

O BRB constituiu provisão de R$ 8,8 bilhões para possíveis perdas relacionadas às operações com o Master. O valor não representa necessariamente o prejuízo definitivo da instituição.

Em abril de 2026, uma nova fase da investigação levou à prisão do ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. A Polícia Federal suspeita que ele tenha permitido operações com o Banco Master sem garantias adequadas e sem observar práticas de governança.

O governo do Distrito Federal, acionista controlador do banco, busca alternativas para reforçar o capital da instituição. Entre as medidas está a tentativa de obter um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos. A proposta de crédito está em tramitação no Supremo Tribunal Federal.

As ações do BRB eram negociadas a R$ 1,89 e R$ 1,95 na sexta-feira (19). Os papéis acumularam queda de quase 75% em um ano. A CVM informou que a suspensão não elimina a responsabilidade das empresas, de seus controladores e administradores por eventuais infrações cometidas anteriormente. As companhias podem solicitar a reversão da medida mediante apresentação de pedido fundamentado e documentos que comprovem a regularização das obrigações pendentes.

O BRB e o governo do Distrito Federal não haviam se manifestado até o fim da tarde desta segunda-feira.