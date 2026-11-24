O Banco de Brasília informou nesta segunda-feira (23) que suas atividades bancárias continuam funcionando normalmente, mesmo após a Comissão de Valores Mobiliários ter suspendido o registro da instituição como companhia aberta. A decisão da autarquia atinge apenas o mercado de capitais e não interrompe o atendimento aos clientes nem a prestação de serviços. As informações são da Agência Brasil.

A CVM determinou a suspensão porque o banco deixou de divulgar informações financeiras obrigatórias por mais de 12 meses. Com a medida, o BRB fica impedido de negociar ações e outros valores mobiliários em mercados regulamentados até regularizar a situação.

Em nota, a instituição reconheceu a gravidade do caso e atribuiu o problema a circunstâncias extraordinárias ligadas à liquidação de empresas do conglomerado Banco Master pelo Banco Central. O BRB se considera afetado e potencialmente lesado pelas operações investigadas.

Balanço de 2025 ainda não foi publicado

O banco ainda não divulgou o balanço financeiro de 2025, cuja publicação estava prevista para março de 2026. O último balanço disponível é do primeiro semestre do ano passado, publicado em agosto de 2025.

O atraso na divulgação das demonstrações financeiras está relacionado aos impactos das operações com o Banco Master, que envolvem a compra de carteiras de crédito sob suspeita de irregularidades. O caso é investigado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero.

Crise começou com negócios envolvendo Banco Master

A crise do BRB teve início nas operações realizadas com o Banco Master, controlado por Daniel Vorcaro. Em março de 2025, o banco público anunciou a intenção de comprar parte do capital do Master, mas a operação não foi concluída.

Investigações da Polícia Federal apontam que pelo menos R$ 12,2 bilhões em ativos adquiridos pelo BRB apresentam indícios de irregularidades. Em abril de 2026, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa foi preso. A suspeita é que ele tenha permitido operações sem garantias adequadas.

O governo do Distrito Federal, acionista controlador do banco, busca alternativas para reforçar o capital da instituição. Em maio, recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar viabilizar um empréstimo de R$ 6,6 bilhões junto ao Fundo Garantidor de Créditos, com aval da União. A operação ainda não teve decisão definitiva.

As ações do BRB são negociadas na B3 sob os códigos BSLI3 e BSLI4. Na sexta-feira (19), os papéis eram negociados a R$ 1,89 e R$ 1,95, respectivamente. As ações acumularam queda de quase 75% em um ano.