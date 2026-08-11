Brasileiros têm mais de R$ 5,1 bilhões esquecidos em bancos

Você pode ter dinheiro esquecido no banco e nem sabe. Mais de R$ 5,12 bilhões estão disponíveis para resgate em bancos, consórcios e outras instituições financeiras do país, pertencentes a cerca de 24,66 milhões de pessoas físicas e jurídicas. A informação foi divulgada nesta terça-feira (11) pelo Banco Central (BC). As informações são da Agência Brasil.

Do total esquecido, R$ 3,76 bilhões pertencem a aproximadamente 22,66 milhões de pessoas físicas. Outros R$ 1,35 bilhão estão em nome de 2 milhões de empresas, de acordo com o Sistema Valores a Receber (SVR).

Desde a criação do sistema, os brasileiros já resgataram R$ 15,81 bilhões dos mais de R$ 20,93 bilhões disponíveis. Desse montante devolvido, R$ 11,65 bilhões foram para 38,73 milhões de pessoas físicas e R$ 4,15 bilhões para 4,7 milhões de empresas.

Em junho, os saques somaram R$ 340 milhões. O valor foi inferior aos R$ 427 milhões retirados em maio e aos R$ 483 milhões de abril.

Para a maioria dos beneficiários, cerca de 18,5 milhões de pessoas, os valores esquecidos não passam de R$ 10. Isso representa 70% do total. Outros 4,96 milhões têm entre R$ 10,01 e R$ 100 disponíveis. Aproximadamente 3 milhões de brasileiros possuem quantias acima de R$ 100.

O dinheiro esquecido vem de contas-correntes ou poupanças encerradas, cotas de cooperativas de crédito, grupos de consórcio encerrados, tarifas cobradas indevidamente, parcelas de crédito pagas a mais, contas de pagamento encerradas e contas de corretoras fechadas.

Para consultar se tem dinheiro disponível, basta acessar o SVR e informar o Cadastro de Pessoa Física (CPF) e data de nascimento ou o Cadastro de Pessoa Jurídica (CNPJ) e data de abertura da empresa. Caso haja valor, é necessário fazer login com conta Gov.br nos níveis prata ou ouro.

O resgate pode ser feito diretamente com a instituição responsável, pelo próprio sistema do BC ou por solicitação de resgate automático.