Brasileiros sacam R$ 7,15 bilhões a mais da poupança em julho

Os brasileiros retiraram R$ 7,15 bilhões a mais do que depositaram na caderneta de poupança em julho deste ano. Os saques somaram R$ 377,92 bilhões, enquanto os depósitos ficaram em R$ 370,76 bilhões. As informações são da Agência Brasil.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (7) pelo Banco Central (BC). O resultado representa uma piora em relação a julho do ano passado, quando a saída líquida havia sido de R$ 6,25 bilhões.

Na comparação com junho deste ano, tanto os depósitos quanto as retiradas recuaram. Os aportes caíram R$ 7,3 bilhões, redução de 1,9%. Já os saques diminuíram R$ 380 milhões, ou 0,1%.

Em junho, a saída líquida da poupança havia sido de apenas R$ 237,5 milhões. Os brasileiros depositaram R$ 378,06 bilhões e retiraram R$ 378,3 bilhões naquele mês.

Apesar da retirada líquida em julho, o volume total mantido na poupança seguiu praticamente estável. O saldo ficou em R$ 1,02 trilhão, mesmo patamar de junho. Em relação a julho de 2025, quando o estoque era de R$ 1,01 trilhão, houve ligeira elevação.