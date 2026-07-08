Brasileiros sacam R$ 39,3 bilhões da poupança no primeiro semestre

Os brasileiros retiraram R$ 39,3 bilhões a mais do que depositaram na poupança nos primeiros seis meses de 2026. Os dados são do Banco Central (BC), divulgados nesta quarta-feira (8). Apenas em junho, a retirada líquida foi de R$ 237,5 milhões. As informações são da Agência Brasil.

Dos seis meses analisados, maio foi o único com saldo positivo, registrando entrada líquida de R$ 2,6 bilhões. Janeiro e março foram os meses com maior sangria: R$ 23,5 bilhões e R$ 11,1 bilhões de retiradas líquidas, respectivamente.

Saldo da poupança mantém patamar de 2025

O saldo atual da poupança está em R$ 1,020 trilhão, praticamente o mesmo de junho de 2025, quando marcava R$ 1,019 trilhão. Em maio, o volume de entradas chegou a elevar o saldo para R$ 1,028 trilhão, mas as sucessivas retiradas líquidas nos meses seguintes resultaram em recuo de mais de R$ 8 bilhões.

Caderneta perde atratividade para investidores

A sequência de saques indica que os brasileiros estão buscando outras formas de investimento ou usando o dinheiro para cobrir despesas do dia a dia. A poupança, tradicionalmente vista como aplicação segura, vem perdendo espaço para opções com rentabilidade maior no mercado financeiro.