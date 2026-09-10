Brasileiros retiram R$ 10,5 bilhões da poupança em agosto

A caderneta de poupança registrou saída líquida de R$ 10,5 bilhões em agosto deste ano. Os saques somaram R$ 368,2 bilhões, enquanto os depósitos ficaram em R$ 357,7 bilhões. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (10) pelo Banco Central (BC).

As informações são da Agência Brasil.

É o terceiro mês consecutivo de retiradas líquidas na poupança. Em 2026, apenas maio teve mais depósitos do que saques. No acumulado do ano até agosto, as retiradas líquidas já chegam a R$ 57,1 bilhões.

O saldo total da poupança é de pouco mais de R$ 1 trilhão. Os rendimentos creditados nas contas somaram R$ 6,5 bilhões no mês passado.

A taxa Selic em 14% ao ano é a principal razão para a fuga de recursos. Juros elevados tornam outros investimentos mais atrativos que a caderneta. A taxa básica de juros é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.

Entre junho de 2025 e março deste ano, a Selic ficou em 15% ao ano, o maior patamar em quase 20 anos. O Copom voltou a cortar os juros em março, mas a guerra no Oriente Médio pressionou os preços de combustíveis e alimentos, dificultando novas reduções.

Em julho, a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 0,07%. Foi a quarta queda consecutiva. O indicador acumula 4,44% em 12 meses, dentro da margem de tolerância da meta de 3%. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Nos últimos anos, a poupança vem registrando mais saques que depósitos. Em 2023 e 2024, as retiradas líquidas foram de R$ 87,8 bilhões e R$ 15,5 bilhões, respectivamente. No ano passado, o saldo negativo chegou a R$ 85,6 bilhões.

A inflação de agosto será divulgada na próxima sexta-feira (11) pelo IBGE.