Brasileiros apontam governo Lula como responsável por explosão das bets

Uma pesquisa do Ipsos-Ipec com o instituto More in Common mostra que 18% dos brasileiros consideram o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o principal responsável pela explosão das apostas esportivas online no país. Apenas 4% atribuem o crescimento das bets à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O levantamento ouviu presencialmente 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 130 municípios brasileiros entre os dias 4 e 8 de julho, com margem de erro de dois pontos percentuais. As informações são da Folha de S. Paulo.

A maior parte dos entrevistados, porém, não concentra a responsabilidade em apenas um governo. Ao todo, 35% afirmam que nenhuma das duas gestões é culpada pelo avanço das bets, enquanto 33% entendem que Lula e Bolsonaro têm responsabilidade igual. Outros 10% não souberam responder.

A percepção de que o governo Lula tem maior responsabilidade também aparece entre seus próprios eleitores. Nesse grupo, 14% responsabilizam a atual gestão pela expansão das apostas online, enquanto 8% atribuem esse crescimento ao governo Bolsonaro. Entre os eleitores de Bolsonaro, 28% apontam o governo Lula como responsável e apenas 3% culpam a gestão anterior.

Governo regulamentou bets e pagou preço político

Pablo Ortellado, professor da USP e diretor da More in Common, explica o cenário: “A gente viveu o pior dos mundos, em que as apostas esportivas eram legais, mas não tinham que cumprir regra nenhuma. Diante desse cenário, o governo Lula resolveu regulamentar e pagou um preço, que é ser identificado como mais responsável que Bolsonaro, inclusive entre os seus próprios eleitores”.

A pesquisa também avaliou o quanto as bets influenciam o voto dos brasileiros. Entre os entrevistados, 24% dizem que votarão em um candidato que proponha limitar as apostas, enquanto 12% afirmam que isso diminuiria sua chance de voto. Para 58%, o tema não interfere na escolha.

Lula critica bets mas mantém regulamentação por arrecadação

Mesmo sendo o governo mais associado ao crescimento das bets, Lula tem feito críticas públicas às plataformas. Em meados de abril, ele afirmou que sua gestão vem discutindo os efeitos nocivos das apostas online nas finanças das famílias brasileiras. “Se depender de mim, a gente fecha as bets. Obviamente que depende do Congresso Nacional. Não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país”, declarou o presidente.

Lula demonstra incômodo com as bets desde que o governo começou a discutir a regulamentação da atividade em 2024, mas foi demovido pela equipe econômica por conta dos ganhos que a União teria com a arrecadação de impostos. Quando a legislação entrou em vigor, o imposto sobre a receita bruta das empresas era de 12%, passando para 13% neste ano e chegando a 15% em 2028. Apostadores também passaram a ser tributados em 15% de imposto de renda sobre lucros anuais acima de R$ 28,4 mil. A regulamentação ainda determinou uma taxa de licença de R$ 30 milhões a cada cinco anos, o que levou a uma arrecadação de quase R$ 10 bilhões com as plataformas regulamentadas apenas no ano passado.