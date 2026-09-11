Economia

Brasileiro precisa trabalhar 1.628 horas para comprar iPhone 18 Pro

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 11/09/26 12h07
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Uma imagem de close-up foca nas mãos centralizadas de uma feirante de meia-idade e de um cliente idoso em uma feira de rua brasileira ao ar livre e movimentada. A feirante, com um avental floral, está colocando várias notas de Real brasileiro usadas de várias denominações (visíveis, mas ligeiramente desfocadas) diretamente na palma aberta e envelhecida do cliente. Suas mãos estão entrelaçadas, centralizadas na composição. A feirante olha para a transação com um sorriso gentil, enquanto o cliente idoso olha com uma expressão de satisfação. O fundo é um borrão quente e vibrante de atividades do mercado, barracas desfocadas com frutas e vegetais, outras pessoas e a luz do sol da tarde. A fotografia documental e autêntica tem grãos visíveis e profundidade de campo muito rasa, focando apenas no dinheiro e no ponto de contato das mãos. A iluminação é natural e quente.
Dinheiro Real mudando de mãos: Uma transação de mercado de rua captura o fluxo diário e a interação humana do comércio local. Foto: Imagem criada por Inteligência Artificial.

O brasileiro que recebe salário mínimo nacional precisa trabalhar 1.628 horas, o equivalente a 7,4 meses, para comprar um iPhone 18 Pro de 256 GB. O modelo mais básico da nova geração de smartphones da Apple foi lançado nesta quarta-feira (9) por R$ 11.999, valor que já inclui os impostos. As informações são da Gazeta do Povo.

A comparação com outros países mostra a diferença no poder de compra. Um trabalhador suíço que recebe o piso salarial de Genebra precisa trabalhar apenas 53 horas para adquirir o mesmo aparelho, 30 vezes menos que o brasileiro. Nos Estados Unidos, um cidadão de Nova York que ganha o salário mínimo da cidade trabalha 76,8 horas. Na Austrália, são necessárias 79,4 horas.

O salário mínimo brasileiro é de R$ 1.621 por mês, o que equivale a R$ 7,37 por hora em uma jornada de 220 horas mensais. Enquanto isso, o piso em Genebra é de 24,59 francos suíços por hora (R$ 155/h) e em Nova York é de US$ 17/h.

Brasil tem segundo iPhone mais caro do mundo em valor nominal

Em valor absoluto, o preço do iPhone 18 Pro no Brasil é o segundo mais alto do mundo, atrás apenas da Turquia, onde o aparelho custa 137.999 liras turcas (R$ 14.583). Porém, ao considerar o poder de compra do salário mínimo, o Brasil supera a Turquia no ranking de inacessibilidade. O trabalhador turco precisa de 815 horas para comprar o celular, metade do tempo necessário para o brasileiro.

Uma comparação feita pela Gazeta do Povo com 36 mercados onde os preços foram anunciados pela Apple mostra que apenas na Índia seria necessário trabalhar mais que no Brasil. Um empregado não qualificado em Delhi precisaria de 1.858 horas para adquirir o iPhone 18 Pro de 256 GB.

Os impostos são um dos principais fatores que explicam o preço elevado no Brasil. Na cadeia de importação e comercialização do aparelho, incidem tributos federais e estaduais, entre eles o Imposto de Importação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o PIS/Pasep, a Cofins e o ICMS.

Novos modelos custam até R$ 31 mil no Brasil

Além do iPhone 18 Pro, a Apple lançou o modelo 18 Pro Max, com preços que vão de R$ 12.999 a R$ 21.999, dependendo da capacidade de armazenamento. A grande novidade foi o iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da marca, que no Brasil custará de R$ 21.999 a R$ 30.999.

Um trabalhador brasileiro que recebe salário mínimo precisaria trabalhar 4.206 horas, mais de um ano e sete meses sem ter nenhum outro gasto, para comprar um iPhone Duo de 2 TB.

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