Brasileiro precisa trabalhar 1.628 horas para comprar iPhone 18 Pro

O brasileiro que recebe salário mínimo nacional precisa trabalhar 1.628 horas, o equivalente a 7,4 meses, para comprar um iPhone 18 Pro de 256 GB. O modelo mais básico da nova geração de smartphones da Apple foi lançado nesta quarta-feira (9) por R$ 11.999, valor que já inclui os impostos. As informações são da Gazeta do Povo.

A comparação com outros países mostra a diferença no poder de compra. Um trabalhador suíço que recebe o piso salarial de Genebra precisa trabalhar apenas 53 horas para adquirir o mesmo aparelho, 30 vezes menos que o brasileiro. Nos Estados Unidos, um cidadão de Nova York que ganha o salário mínimo da cidade trabalha 76,8 horas. Na Austrália, são necessárias 79,4 horas.

O salário mínimo brasileiro é de R$ 1.621 por mês, o que equivale a R$ 7,37 por hora em uma jornada de 220 horas mensais. Enquanto isso, o piso em Genebra é de 24,59 francos suíços por hora (R$ 155/h) e em Nova York é de US$ 17/h.

Brasil tem segundo iPhone mais caro do mundo em valor nominal

Em valor absoluto, o preço do iPhone 18 Pro no Brasil é o segundo mais alto do mundo, atrás apenas da Turquia, onde o aparelho custa 137.999 liras turcas (R$ 14.583). Porém, ao considerar o poder de compra do salário mínimo, o Brasil supera a Turquia no ranking de inacessibilidade. O trabalhador turco precisa de 815 horas para comprar o celular, metade do tempo necessário para o brasileiro.

Uma comparação feita pela Gazeta do Povo com 36 mercados onde os preços foram anunciados pela Apple mostra que apenas na Índia seria necessário trabalhar mais que no Brasil. Um empregado não qualificado em Delhi precisaria de 1.858 horas para adquirir o iPhone 18 Pro de 256 GB.

Os impostos são um dos principais fatores que explicam o preço elevado no Brasil. Na cadeia de importação e comercialização do aparelho, incidem tributos federais e estaduais, entre eles o Imposto de Importação (II), o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o PIS/Pasep, a Cofins e o ICMS.

Novos modelos custam até R$ 31 mil no Brasil

Além do iPhone 18 Pro, a Apple lançou o modelo 18 Pro Max, com preços que vão de R$ 12.999 a R$ 21.999, dependendo da capacidade de armazenamento. A grande novidade foi o iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da marca, que no Brasil custará de R$ 21.999 a R$ 30.999.

Um trabalhador brasileiro que recebe salário mínimo precisaria trabalhar 4.206 horas, mais de um ano e sete meses sem ter nenhum outro gasto, para comprar um iPhone Duo de 2 TB.