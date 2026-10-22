Brasil volta a dever mais ao exterior do que possui em reservas

O Brasil deixou de ser credor internacional após 19 anos. A dívida externa líquida ficou positiva em US$ 5,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, segundo o Banco Central. Isso significa que o país passou a dever ao exterior mais do que possui em reservas internacionais e outros ativos considerados no cálculo. As informações são da Gazeta do Povo.

Em junho de 2026, a dívida externa bruta somava US$ 407,1 bilhões, enquanto as reservas internacionais estavam em US$ 402 bilhões. A diferença de US$ 5,1 bilhões marca o fim da posição de credor externo líquido, mantida desde 2007. A sequência sobreviveu à crise de 2008, à recessão de 2014-2016 e à pandemia.

Isso não significa que o país esteja perto de ficar sem dólares para honrar seus compromissos. As reservas continuam funcionando como um colchão de segurança contra choques externos, oscilações cambiais e interrupções na entrada de recursos. A mudança, porém, reduz a margem de proteção que o país mantinha ao longo das últimas duas décadas.

Saldo encolhe desde o início do governo Lula

Desde o início do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2023, a situação das contas externas vem piorando. Quando o petista assumiu, as reservas internacionais superavam a dívida externa em US$ 27,5 bilhões. A diferença subiu para quase US$ 40 bilhões no primeiro trimestre de 2023 e, desde então, apresenta tendência de queda.

Deterioração ocorreu em governos anteriores

A deterioração atual não é um fenômeno isolado. No fim do segundo mandato de Lula, em 2010, a diferença era de US$ 50,6 bilhões. Ao término do primeiro mandato de Dilma Rousseff, em 2014, o saldo tinha caído 9,7%, para US$ 45,7 bilhões. Houve recuperação no segundo mandato de Dilma e, quando Michel Temer encerrou o próprio, no quarto trimestre de 2018, o saldo era de US$ 67,4 bilhões.

No governo de Jair Bolsonaro, a diferença entre as reservas e a dívida externa chegou ao pico de US$ 82,4 bilhões no segundo trimestre de 2019, mas foi reduzida durante o período da pandemia e terminou o mandato em US$ 27,5 bilhões.