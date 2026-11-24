O pedido brasileiro para investigar sobretaxas americanas foi bloqueado nesta terça-feira (24) na Organização Mundial do Comércio (OMC). A delegação dos Estados Unidos impediu a criação de um painel de especialistas que analisaria as tarifas adicionais impostas pelo presidente Donald Trump contra produtos do Brasil. As informações são da Gazeta do Povo.

A decisão ocorreu durante reunião na sede da OMC, em Genebra, na Suíça. O governo brasileiro deve apresentar o pedido novamente na próxima reunião, agendada para 17 de dezembro. Pelas regras da organização, um país pode bloquear apenas a primeira tentativa de abertura de painel, mas não as seguintes, exceto se houver consenso geral contra a investigação.

Sobretaxas aplicadas e justificativas americanas

Washington aplicou duas cobranças extras: uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, com algumas exceções, e outra de 12,5% relacionada a uma investigação sobre trabalho forçado. O governo americano justifica as medidas alegando que práticas brasileiras prejudicam empresas dos Estados Unidos e a competitividade de seus produtos.

Entre os pontos contestados pela gestão Trump estão o funcionamento do Pix, regras comerciais do Brasil, proteção à propriedade intelectual e medidas relacionadas ao desmatamento. Os americanos também citam problemas na importação de produtos que teriam sido fabricados com trabalho forçado em outros países.

Argumentos brasileiros e histórico comercial

O Itamaraty contesta as cobranças e afirma que os Estados Unidos desrespeitaram compromissos comerciais internacionais. Para o governo brasileiro, as tarifas são discriminatórias, ultrapassam os limites negociados na OMC e favorecem produtos de outros países em relação aos brasileiros.

O Brasil também argumenta que Trump adotou punições de forma unilateral, sem recorrer primeiro aos mecanismos internacionais de solução de conflitos. O presidente Lula afirma que os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil e que não há prática desleal que justifique as sobretaxas. Em outubro de 2026, ele mencionou que o país norte-americano acumulou cerca de US$ 415 bilhões de superávit em comércio e serviços com o Brasil nos 15 anos anteriores.

A contestação foi apresentada em julho, e o pedido formal para criação do painel foi entregue em 12 de novembro. Antes disso, os dois países tentaram negociar uma solução em reunião realizada em 25 de setembro, mas não chegaram a um acordo. Os Estados Unidos sinalizaram disposição para negociar, mas mantêm as tarifas vigentes.