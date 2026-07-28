Economia

Brasil se torna o maior importador de carros chineses do mundo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 28/07/26 20h06
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O Brasil se tornou o maior importador de carros chineses do mundo no primeiro semestre deste ano. Entre janeiro e maio, o país importou US$ 5,2 bilhões em veículos da China, ultrapassando a Rússia, que ficou em segundo lugar com US$ 5 bilhões. O crescimento foi de quase 147% em relação ao mesmo período de 2025, quando as importações somaram US$ 2,1 bilhões. As informações são do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC), que cita dados da alfândega chinesa.

O salto nas importações foi impulsionado principalmente pelos veículos eletrificados, que representaram US$ 4,5 bilhões do total. Os elétricos e híbridos importados da China passaram de 33% em 2021 para 87% em 2025. Marcas como BYD e GWM vêm ampliando rapidamente sua participação no mercado brasileiro com preços competitivos e ampla oferta de modelos eletrificados.

Nos primeiros seis meses do ano, o Brasil emplacou pouco mais de 215 mil veículos eletrificados leves, uma alta de 125% em relação às 95.493 unidades vendidas no mesmo período do ano anterior, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

O mercado brasileiro de veículos leves eletrificados atingiu 18% de participação em junho e 16% ao longo do primeiro semestre. Só em junho foram 47.579 unidades, um recorde mensal. De cada 100 veículos leves comercializados no Brasil no primeiro semestre, 16 foram eletrificados. A média mensal de vendas no semestre foi de 35.837 unidades.

O mercado doméstico total do setor automotivo cresceu 20% no semestre, enquanto os eletrificados, com aumento de 125% no período, cresceram seis vezes mais. A invasão de veículos chineses no mercado mundial tem repercutido em demissões no exterior. A Alemanha anunciou neste mês um plano para demitir até 100 mil funcionários para se adequar à nova realidade da demanda com a presença dos modelos chineses.

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