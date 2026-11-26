O Brasil classificou como “inaceitável” a recomendação dos Estados Unidos de impor tarifas de 10% sobre aeronaves brasileiras e sobretaxa ao açúcar importado fora de cotas. A Secretaria de Comunicação da Presidência divulgou nota afirmando que o país “não cederá a esse tipo de ameaça” e acusa Washington de tentar pressionar mudanças em regras internas, como o sistema Pix. As informações são da Gazeta do Povo.

A proposta partiu do Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) nesta quarta-feira (25). Atualmente, aeronaves brasileiras entram nos EUA sem tarifas. O USTR abriu prazo para comentários escritos até 30 de dezembro e agendou audiência pública em Washington para 14 de janeiro.

O governo brasileiro afirma que negocia há mais de um ano questões relacionadas à Seção 301 da Lei de Comércio americana. Segundo a diplomacia, os Estados Unidos não enviaram os termos de referência para um possível acordo econômico e comercial, apesar de cobranças repetidas do Brasil.

Acusação de pressão sobre regulações internas

Para o Palácio do Planalto, a medida tarifária busca forçar alterações em regulações nacionais relacionadas ao Pix, comércio digital e acordos preferenciais. A alegação americana cita “atos, políticas e práticas desarrazoados”, argumento já usado pela administração de Donald Trump ao mencionar o Pix, desmatamento ilegal e combate à pirataria.

Em agosto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Trump conversaram por telefone e acordaram criar um grupo de trabalho bilateral sobre temas comerciais. Os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) realizaram reuniões com o representante comercial americano Jamieson Greer em 31 de agosto e 30 de setembro.

Brasil avalia medidas de reciprocidade

O governo declarou que seguirá buscando solução negociada, mas não descarta adotar medidas de reciprocidade caso as tarifas sejam aplicadas. O país mantém ofensiva na Organização Mundial do Comércio (OMC), onde já protocolou pedido de investigação contra tarifas de 25% e 12,5% impostas pelos EUA em julho.

A nota oficial ressalta que o Brasil atua “de boa-fé” nas negociações e considera a decisão unilateral do USTR uma ação incompatível com o processo negociador bilateral em curso.