O Brasil classificou como inaceitável a recomendação dos Estados Unidos de impor novas tarifas sobre aviões e açúcar brasileiros. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (25) pelo representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, que propôs uma alíquota de 10% sobre aeronaves prontas. O governo brasileiro vê a medida como uma pressão para forçar mudanças em regras nacionais, incluindo o sistema Pix. As informações são da Agência Brasil.

A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que a proposta busca pressionar o país a alterar medidas regulatórias relacionadas ao Pix, comércio digital e acordos preferenciais. A nota oficial destacou que a recomendação acontece em meio a negociações bilaterais já em andamento para resolver questões tarifárias anteriores.

Greer alegou que o Brasil não apresentou progresso significativo para corrigir o que Washington considera práticas comerciais prejudiciais. O representante norte-americano propôs mudanças nas tarifas impostas em julho sobre alguns produtos brasileiros, citando atos e políticas que classificou como irracionais.

Governo cobra termos de referência prometidos

O governo brasileiro rebateu os argumentos e lembrou o acordo firmado entre os presidentes Lula e Trump em 21 de agosto para criar um grupo de trabalho sobre comércio bilateral. A Secom mencionou ainda um encontro entre Greer e os ministros Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento e Comércio.

Na ocasião, o representante dos EUA se comprometeu a enviar os termos de referência de um possível acordo econômico e comercial entre os dois países. O documento, porém, não foi enviado até agora, apesar das cobranças repetidas feitas pelo Brasil.

País não descarta medidas de reciprocidade

A nota do governo federal reiterou o interesse em buscar uma saída negociada, mas não descartou a adoção de medidas de reciprocidade contra os Estados Unidos. O Brasil também não afastou a possibilidade de acionar a Organização Mundial do Comércio contra o que considera uma aplicação ilegal e injusta de tarifas sobre produtos nacionais.

O governo brasileiro foi enfático ao afirmar que não cederá a esse tipo de ameaça. A posição oficial classifica a decisão unilateral do representante de Comércio dos EUA como inaceitável dentro do processo negociador bilateral em curso.