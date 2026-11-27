Declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre produtos de origem animal brasileiros geraram reação imediata do governo e do setor produtivo nacional. Ele usou o termo “dopados” ao se referir às carnes do Brasil e do Mercosul, citando o uso de antimicrobianos na criação de animais. As informações são da Gazeta do Povo.

Em nota conjunta, os ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores classificaram as afirmações como desinformação que contraria evidências técnicas e científicas sobre a produção nacional. O governo defendeu o sistema brasileiro de controle sanitário e cobrou revisão da posição francesa com base em dados científicos, alertando que poderá usar instrumentos disponíveis para proteger produtores e exportadores.

Durante encontro com representantes do agronegócio francês no Palácio do Eliseu na quarta-feira (25), Macron afirmou ter orgulho de se opor ao acordo Mercosul-União Europeia. Ele apresentou a suspensão das importações de carne brasileira como prova de que sua posição estava correta, alegando que o produto não respeitava as regras europeias.

Entidades contestam base técnica das acusações

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) rejeitou as declarações e afirmou não haver fundamento técnico para as acusações. A entidade destacou que relatório da própria Comissão Europeia, publicado em setembro, reconheceu que os controles oficiais brasileiros oferecem as garantias exigidas pelo bloco quanto às restrições ao uso de antimicrobianos.

Segundo a ABPA, as manifestações da presidência francesa desconsideram conclusões técnicas da Comissão Europeia, induzem consumidores a erro e dão respaldo político a iniciativas protecionistas. A associação ressaltou que Macron ignora avaliações das próprias autoridades europeias e prejudica a imagem da produção brasileira no mercado internacional.

Exportadores destacam caráter político das restrições

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) classificou as declarações como políticas e protecionistas. A entidade esclareceu que as restrições europeias estão relacionadas a novas exigências regulatórias sobre controle de antimicrobianos na criação animal, não a riscos comprovados à saúde dos consumidores.

A União Europeia representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina. Os produtos nacionais complementam a produção europeia, oferecendo alimentos de qualidade a preços competitivos. A Abiec cobrou reciprocidade nas relações comerciais e criticou a possibilidade de benefícios do acordo serem concedidos unilateralmente após mais de duas décadas de negociações.