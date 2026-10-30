Brasil registra menor taxa de desemprego desde 2012 no terceiro trimestre

O Brasil encerrou o terceiro trimestre de 2026 com 5,2% de desocupação, o menor índice para esse período desde 2012. No trimestre anterior, a taxa estava em 5,4% e, um ano atrás, em 5,6%. O país tem agora 5,6 milhões de desempregados, uma queda de 234 mil pessoas em relação ao segundo trimestre e de 417 mil na comparação anual. As informações são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (30). A população ocupada chegou a 103,6 milhões de pessoas, o maior número já registrado na série histórica, com crescimento de 581 mil trabalhadores no trimestre e de 1,2 milhão em um ano.

Nível de ocupação bate recorde

O percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar alcançou 59%, também um recorde. Houve aumento de 0,2 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e estabilidade na comparação com o mesmo período de 2025.

A taxa de informalidade ficou em 37,5% da população ocupada, o equivalente a 38,8 milhões de trabalhadores. No trimestre anterior, o índice era de 37,4% e, um ano antes, de 37,8%.

Renda cresce 3,6% em um ano

O rendimento médio habitual dos trabalhadores ficou em R$ 3.790, estável no trimestre, mas com alta de 3,6% em relação ao terceiro trimestre de 2025, um ganho real de R$ 131. A massa de rendimento somou R$ 387,5 bilhões, a maior da série, com crescimento de 1,5% no trimestre e de 4,7% no ano.