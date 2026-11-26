O Brasil fechou outubro com déficit de US$ 4 bilhões nas contas externas, mesmo resultado de um ano atrás. O Banco Central divulgou os dados nesta quinta-feira (26), mostrando que o saldo negativo acumulado em 12 meses chegou a US$ 60,6 bilhões, o equivalente a 2,34% do PIB. As informações são do Banco Central.

O déficit reflete movimentos em direções opostas. A balança comercial teve superávit maior, de US$ 8,5 bilhões, mas as contas de serviços e de renda primária pioraram. As exportações somaram US$ 37,9 bilhões, alta de 19,7% ante outubro de 2025. Já as importações chegaram a US$ 29,4 bilhões, aumento de 14,2%.

Serviços e viagens pesam no resultado

O déficit na conta de serviços subiu para US$ 5,1 bilhões, contra US$ 4,3 bilhões no mesmo mês do ano passado. As despesas com transportes cresceram e chegaram a US$ 1,8 bilhão. Gastos com telecomunicação, computação e informações alcançaram US$ 800 milhões.

Viagens internacionais custaram US$ 1,5 bilhão a mais do que renderam, valor 36,5% superior ao de outubro de 2025. Brasileiros gastaram US$ 2,4 bilhões no exterior, enquanto turistas estrangeiros deixaram US$ 900 milhões no país.

A conta de renda primária, que inclui lucros e dividendos enviados ao exterior, teve déficit de US$ 7,9 bilhões. O valor é US$ 1,7 bilhão maior que o registrado um ano antes. Só as remessas de lucros e dividendos somaram US$ 6,5 bilhões, alta de 43,5%.

Investimentos e reservas sobem

O país recebeu US$ 9,1 bilhões em investimentos diretos durante o mês. No acumulado de 12 meses, essa modalidade somou US$ 87,5 bilhões, equivalentes a 3,37% do PIB. Aplicações em carteira trouxeram mais US$ 7,9 bilhões, sendo US$ 1,8 bilhão em ações e fundos e US$ 6 bilhões em títulos.

As reservas internacionais terminaram outubro em US$ 365 bilhões, aumento de US$ 2,2 bilhões em relação a setembro. A alta veio de variações de preço e receitas de juros, que compensaram perdas cambiais entre as moedas da carteira.