Brasil registra déficit de US$ 3,18 bilhões nas contas externas em maio

O Brasil teve déficit de US$ 3,185 bilhões nas contas externas em maio de 2026, segundo o Banco Central (BC). O resultado ficou praticamente estável em relação ao mesmo mês de 2025, quando o saldo negativo foi de US$ 3,318 bilhões. As transações correntes incluem compras e vendas de mercadorias e serviços, além de transferências de renda com outros países. As informações são da Agência Brasil.

Em maio deste ano, o superávit da balança comercial cresceu US$ 514 milhões, com exportações subindo 6,4% e importações avançando 5,9%. Já o déficit em serviços, que engloba viagens, transporte e aluguel de equipamentos, aumentou US$ 543 milhões.

Nos 12 meses encerrados em maio, o déficit nas transações correntes somou US$ 64,143 bilhões, o equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB), indicador que mede toda a produção de bens e serviços do país. O resultado representa melhora em relação ao período de 12 meses até maio de 2025, quando o déficit era de US$ 75,252 bilhões ou 3,52% do PIB.

Investimentos diretos cobrem o déficit nas contas

O déficit nas contas externas foi financiado principalmente por investimentos diretos no país (IDP), que somaram US$ 7,974 bilhões em maio de 2026, mais que o dobro dos US$ 3,863 bilhões registrados em maio de 2025. Esse tipo de investimento é considerado o melhor para cobrir o saldo negativo porque os recursos vão para o setor produtivo e costumam ser de longo prazo.

Em 12 meses até maio, os investimentos diretos totalizaram US$ 83,312 bilhões, o que representa 3,38% do PIB. O BC avalia que as transações correntes apresentam cenário robusto, com tendência de redução no déficit desde setembro de 2025.

Reservas internacionais crescem US$ 4,2 bilhões

Os investimentos em carteira no mercado doméstico tiveram saída líquida de US$ 5,227 bilhões em maio, com retiradas de US$ 2,365 bilhões em ações e fundos e de US$ 2,862 bilhões em títulos de dívida. Nos 12 meses encerrados em maio, esses investimentos registraram ingressos líquidos de US$ 20,8 bilhões.

O estoque de reservas internacionais do país atingiu US$ 371,1 bilhões em maio, crescimento de US$ 4,2 bilhões em relação ao mês anterior.