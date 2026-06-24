Brasil registra 62,2 milhões de empregos formais com alta de servidores

O Brasil alcançou 62,2 milhões de vínculos formais de trabalho em fevereiro de 2026, um crescimento de 3,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O avanço foi puxado principalmente pelo aumento no número de servidores públicos, que cresceu mais rápido que os empregos com carteira assinada no setor privado. Os dados são da nova Relação Anual de Informações Sociais (Rais) Mensalizada, divulgados nesta quarta-feira (24) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. As informações são da Agência Brasil.

O total representa um acréscimo de 2,17 milhões de vínculos em 12 meses. Do estoque registrado, 48 milhões eram trabalhadores celetistas (com carteira assinada) e 13,8 milhões correspondiam a agentes públicos, incluindo servidores estatutários, contratados por tempo determinado e ocupantes de cargos em comissão.

Setor público cresce mais que o privado

Os vínculos no setor público cresceram 8,6% na comparação anual, com a criação de 1,09 milhão de postos. Já os trabalhadores com carteira assinada tiveram expansão de 2,2%, com aumento de 1,04 milhão de vínculos. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, o mercado formal ganhou 1,39 milhão de trabalhadores. O destaque ficou com os agentes públicos, que avançaram 7,81% no período. Cerca de 886,9 mil das novas contratações públicas foram por tempo determinado.

O resultado também está relacionado ao comportamento sazonal do mercado de trabalho nos primeiros meses do ano, período em que alguns setores retomam contratações após férias coletivas e recesso. O número de celetistas passou de 47,6 milhões em dezembro para 48 milhões em fevereiro, alta de 0,81%.

Mulheres e jovens avançam no mercado formal

A participação feminina no emprego formal aumentou no período. O número de vínculos ocupados por mulheres chegou a 28,6 milhões em fevereiro, alta de 4,7% em relação ao ano anterior. Entre os homens, o crescimento foi de 2,7%, alcançando 33,5 milhões de vínculos. Com isso, a participação das mulheres no mercado formal passou de 45,6% para 46,1%.

O levantamento também apontou crescimento mais forte entre trabalhadores indígenas, pretos e pardos, além de avanço expressivo entre jovens de 18 a 24 anos, que tiveram aumento de 1,21 milhão de vínculos em 12 meses. As regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram os maiores crescimentos proporcionais, com altas de 4,16%, 3,27% e 2,70%, respectivamente. Minas Gerais e São Paulo lideraram em números absolutos, com 271,2 mil e 148,5 mil novos vínculos.

A remuneração média mensal chegou a R$ 4.369 em dezembro de 2025, contra R$ 4.208,6 em fevereiro, aumento de 3,8%. O Ministério do Trabalho informou que identificou inconsistências nos dados de remuneração e decidiu divulgar os dados salariais apenas até dezembro de 2025.