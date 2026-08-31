Brasil reforça aos EUA que tarifaço é injusto e mantém diálogo aberto

O governo brasileiro disse às autoridades americanas nesta segunda-feira (31) que as tarifas impostas contra o país são injustas e que está disposto a negociar. Os ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio) se reuniram por videoconferência com o representante de comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer. As informações são da Gazeta do Povo.

A reunião aconteceu após o telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, há 10 dias. Foi o primeiro encontro bilateral entre os países depois do anúncio de duas novas tarifas americanas, em julho. O governo Trump impôs uma sobretaxa de 25% e outra de 12,5%, que podem ser somadas dependendo do produto.

Em nota conjunta, os ministros afirmaram que o Brasil não concorda com as medidas unilaterais, que não são compatíveis com as regras multilaterais de comércio. Segundo eles, as justificativas dos EUA para determinar as sobretaxas não correspondem às práticas brasileiras.

Governo descarta negociação envolvendo o Pix

O ministro Márcio Elias disse que o encontro foi de retomada de diálogo e que não houve avanço em negociações sobre setores ou ofertas. Ele ressaltou que não há possibilidade de negociação envolvendo o Pix. Os EUA afirmaram que a ferramenta de pagamento prejudica empresas americanas.

O ministro também destacou que o Brasil quer que os Estados Unidos voltem a ser o principal parceiro comercial do país, mas que é preciso haver reconhecimento de que o acordo precisa ser recíproco.

Novas reuniões técnicas estão previstas para as próximas semanas

Nas próximas semanas, representantes dos dois países devem debater aspectos técnicos das negociações. Após esta etapa, uma nova reunião ministerial deve ocorrer para revisar o progresso alcançado nas tratativas bilaterais. As próximas reuniões podem ser virtuais ou presenciais.

O governo brasileiro reafirmou que seguirá buscando um acordo equilibrado e mutuamente benéfico com os EUA, pautado pelo respeito ao diálogo e à soberania nacional.