O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que a carne brasileira é “dopada” ao se referir ao uso de antimicrobianos na produção. A declaração foi feita durante discurso para agricultores franceses, no qual ele também celebrou restrições da União Europeia à importação de produtos de origem animal do Brasil e do Mercosul. As informações são da Agência Brasil.

O governo brasileiro reagiu por meio de nota conjunta dos ministérios da Agricultura e das Relações Exteriores. O texto lamenta as falas de Macron e afirma que elas “disseminam desinformação e contrariam as evidências técnicas e científicas amplamente disponíveis sobre a produção de proteína animal no Brasil”.

Nota oficial defende rigor sanitário brasileiro

A nota oficial defendeu o rigor do sistema nacional de controle sanitário e a parceria de décadas entre fornecedores brasileiros e o mercado europeu. O governo classificou a posição europeia, apoiada pela França, como protecionista e de natureza política.

“O governo brasileiro insta o governo francês a revisitar seu posicionamento à luz das evidências científicas. Ressalta que, diante de pressões protecionistas, devem prevalecer os melhores interesses do relacionamento bilateral, sempre pautado pelo respeito mútuo e pela reciprocidade”, diz o texto. O governo brasileiro informou que se reserva ao direito de recorrer aos instrumentos disponíveis para defender os interesses de produtores e exportadores.

Associações de exportadores contestam declarações

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) classificou as afirmações de Macron como graves, inaceitáveis e sem fundamento técnico. A entidade citou relatório da Comissão Europeia publicado em setembro, pouco após o início das sanções da União Europeia às exportações do Mercosul, que concluiu que os controles oficiais brasileiros oferecem as garantias exigidas pelo bloco relacionadas às restrições ao uso de antimicrobianos.

“As manifestações da Presidência francesa que desconsideram essas conclusões desqualificam o trabalho técnico da Comissão Europeia, induzem o consumidor a erro e conferem respaldo político a iniciativas de caráter protecionista”, afirmou a ABPA.

A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) também repudiou as declarações. Segundo a entidade, a restrição imposta pela União Europeia decorre de novas exigências regulatórias relativas ao controle do uso de antimicrobianos ao longo do ciclo produtivo dos animais, e não da comprovação de riscos à saúde dos consumidores. A Abiec destacou que a União Europeia representa cerca de 5% das exportações brasileiras de carne bovina e que a oferta é complementar à produção europeia.