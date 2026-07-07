Brasil produz 814 mil toneladas de chocolate e exporta para 168 países

O Brasil produziu 814 mil toneladas de chocolate em 2025, consolidando-se como um dos poucos países do mundo que reúne toda a cadeia produtiva do setor, desde o cultivo do cacau até a fabricação do produto final. Neste Dia Mundial do Chocolate, é importante destacar que o consumo per capita no país é de quase 4 quilos por ano, com potencial de crescimento quando comparado aos mercados norte-americano e europeu, que consomem entre 9 e 10 quilos por ano. As informações são da Agência Brasil.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), Jaime Recena, destacou que o chocolate está presente em todos os municípios brasileiros, mesmo nas menores cidades. O setor movimentou R$ 42,5 bilhões em 2025, impulsionado pelos chocolates finos, inovação e demanda fora do período da Páscoa.

De acordo com dados do ComexStat, portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as exportações de chocolate somaram 37,8 mil toneladas em 2025, gerando US$ 210,2 milhões. As vendas no comércio exterior são dirigidas a aproximadamente 168 países, com destaque para Argentina, Chile, Paraguai e mercados europeu e árabe.

Setor gera 450 mil empregos no país

As indústrias associadas à Abicab geram cerca de 450 mil postos de trabalho. Na Páscoa de 2026, o número de empregos temporários subiu de 9.946 vagas para 14.558 vagas, mostrando o aquecimento do setor. Mais de 130 produtos novos foram lançados no período.

A Páscoa funciona como porta de entrada dos trabalhadores para o setor, com taxa de empregabilidade de 30%. Segundo Recena, o chocolate deixou de ser um produto sazonal e ocupa espaço no dia a dia dos brasileiros ao longo do ano.

Agricultores familiares ampliam participação no mercado

O diretor financeiro da Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária da Bacia do Rio Salgado e Adjacências (Coopfesba), Osaná Crisóstomo, informou que a safra 2024/2025 foi muito boa na região, totalizando 80 mil toneladas de cacau vendidas por R$ 1.100 a arroba. Atualmente, o preço está em R$ 330 a arroba devido à flutuação do mercado.

A Coopfesba criou em 2010 a Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil. Localizada em Ibicaraí, no sul da Bahia, a unidade oferece produtos com teor de massa de cacau entre 35% e 70%. O chocolate já é vendido em São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Portugal.

Agricultores familiares se sentem protegidos com a Lei 15.404/2026, sancionada em maio deste ano, que dispõe sobre as definições e características dos produtos derivados de cacau, o percentual mínimo de cacau nos chocolates e a informação do índice total nos rótulos. A lei entra em vigor em 7 de maio de 2027.