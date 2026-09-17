Brasil pode sofrer tarifa de 100% dos EUA por comprar diesel russo

O Brasil pode enfrentar uma nova tarifa americana de até 100% sobre produtos importados. A Câmara dos Estados Unidos aprovou nesta quarta-feira (16) um projeto de lei que prevê sobretaxas para países que compram petróleo, gás e derivados da Rússia. A votação teve 262 votos favoráveis e 159 contrários. O texto agora segue para sanção do presidente Donald Trump. As informações são da Gazeta do Povo.

Nos últimos anos, o Brasil aumentou as compras de diesel russo, que ficou mais barato após Moscou buscar novos mercados devido às sanções do Ocidente motivadas pela guerra na Ucrânia. O objetivo da medida aprovada pelos americanos é pressionar o ditador Vladimir Putin a negociar um cessar-fogo no conflito.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou nesta quinta-feira (17) que a tarifa pode ter efeito contrário. Segundo ele, a imposição de sanções adicionais pelos EUA complicaria os esforços para encontrar uma solução de paz na Ucrânia, conforme informações da agência Reuters.

Importações brasileiras da Rússia crescem em 2026

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram que entre janeiro e agosto de 2026, as importações brasileiras da Rússia somaram US$ 7,15 bilhões. No mesmo período de 2025, o valor foi de US$ 7,03 bilhões.

O representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, que já recomendou tarifas anteriores sobre produtos brasileiros, tomará a decisão final sobre a porcentagem da sobretaxa. O Brasil já foi alvo de uma tarifa de 25% em julho sob alegação de práticas comerciais injustas e de outra sobretaxa de 12,5% no mesmo mês por falta de medidas contra importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado.

Tendência de queda nas compras do diesel russo

Apesar do crescimento acumulado no ano, a tendência é de queda nos últimos meses. Os ataques da Ucrânia a refinarias russas estão elevando o preço do diesel russo, o que tem levado o Brasil a procurar outros fornecedores, como Estados Unidos e Índia.

Os dados do MDIC mostram que o total de importações brasileiras da Rússia caiu de US$ 1,38 bilhão em abril para US$ 433,8 milhões em agosto de 2026.