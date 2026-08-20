Brasil pode sofrer novas tarifas dos EUA por comércio com o Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (19) um “Dia D Econômico” contra o Irã, ameaçando aplicar sanções a países que mantêm relações comerciais com o regime persa. A medida pode resultar em novas tarifas americanas sobre importações do Brasil, que ampliou seu comércio com o Irã no primeiro semestre deste ano. As informações são da Gazeta do Povo.

Trump afirmou na rede Truth Social que qualquer país cujas instituições financeiras, empresas, aeroportos ou órgãos governamentais ofereçam “qualquer tipo de tábua de salvação ao Irã” enfrentará “consequências econômicas tremendas”. Embora o presidente americano não tenha especificado as medidas, tarifas são o cenário mais provável. O objetivo é forçar o Irã a assinar um acordo para encerrar a guerra iniciada em fevereiro.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Brasil aumentou seu comércio com o Irã no primeiro semestre de 2026. Entre janeiro e junho, as exportações brasileiras para o país persa somaram US$ 1,34 bilhão, enquanto as importações totalizaram US$ 29,5 milhões. O volume representa alta de 15% em relação ao mesmo período de 2025. O Brasil integra os Brics ao lado do Irã.

Os principais produtos exportados pelo Brasil para o Irã foram soja, farelo de soja e milho. Já as importações brasileiras do país asiático incluíram nozes, peças para espaçonaves, drones e medicamentos, segundo o Observatório de Complexidade Econômica (OEC).

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, reagiu à medida de Trump em post no X. Ele classificou o “Dia D Econômico” como “uma cortina de fumaça diante da própria crise dos Estados Unidos” e uma forma de “terrorismo econômico” que “ameaça a economia mundial”.

O anúncio ocorre após o Brasil já ter sido alvo de tarifas americanas em julho. Foi imposta uma sobretaxa de 25% sobre grande parte das importações brasileiras, sob alegação de práticas comerciais injustas. No mesmo mês, foi aplicada uma tarifa adicional de 12,5% ao Brasil por supostas falhas no combate à importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. Essa justificativa também motivou tarifas americanas a outras 59 economias.

O Brasil ainda pode enfrentar novas sobretaxas por meio de um pacote de sanções contra a Rússia em tramitação no Congresso americano. A proposta prevê tarifas sobre importações de países que compram petróleo, urânio e gás natural russos, com o objetivo de pressionar o Kremlin a negociar um cessar-fogo com a Ucrânia.