A agência de classificação de risco Moody’s alertou que o Brasil corre o risco de ter sua nota de crédito rebaixada caso não consiga avançar na consolidação das contas públicas. A diretora da Moody’s para a América Latina, Candela Macchi, apontou três fatores que ameaçam a classificação do país: ausência de progresso no ajuste fiscal, dívida com custo elevado e crescimento econômico fraco. As informações são da Gazeta do Povo.

Desde o início do atual mandato do governo Lula, a dívida bruta do governo geral saltou de cerca de 72% para 83% do PIB. O governo não conseguiu conter o avanço das despesas obrigatórias nem equilibrar receitas e gastos. A estratégia fiscal tem se baseado principalmente em aumentar a arrecadação e fazer ajustes graduais, sem promover uma revisão estrutural dos gastos.

Em maio de 2025, a Moody’s mudou a perspectiva da nota brasileira de positiva para estável, mantendo a classificação em Ba1, um degrau abaixo do grau de investimento perdido em 2016. A própria agência avalia que a continuidade dessa política tende a prolongar os déficits fiscais, os custos elevados de financiamento e o crescimento da dívida.

Rebaixamento pode encarecer crédito e afastar investidores

O vice-presidente sênior da Moody’s, William Foster, declarou ao Estadão que a nota pode cair se o governo não enfrentar os desequilíbrios fiscais no próximo mandato. Segundo ele, as pressões apontam para a manutenção do nível atual ou, potencialmente, para um enfraquecimento da classificação de crédito caso as pressões fiscais não sejam tratadas de forma suficiente.

Um possível rebaixamento tornaria mais caro o financiamento do governo e das empresas brasileiras, além de reduzir a atratividade do país para investidores estrangeiros. O Fundo Monetário Internacional também identifica o avanço das despesas primárias obrigatórias e a rigidez do Orçamento como obstáculos à consolidação fiscal.

As estimativas da agência indicam que seria necessário um superávit primário de 2% a 3% do PIB para estabilizar o endividamento nos patamares atuais, uma mudança profunda em relação ao déficit atual. O problema está na despesa: segundo Foster, mais de 90% dos gastos já estão comprometidos como obrigatórios, o que torna muito difícil alcançar a consolidação fiscal sem que o Congresso e o Executivo trabalhem juntos para encaminhar reformas.

Empresas brasileiras terão maior dificuldade de crédito em 2027

A Lei Complementar 239, sancionada em 24 de novembro, fixou meta de superávit primário de 0,5% do PIB para 2027. Porém, as deduções autorizadas pelo próprio arcabouço, sobretudo com precatórios, consomem a maior parte desse alvo e reduzem o esforço efetivo a cerca de 0,1% do PIB, muito abaixo do piso de 2% que a Moody’s calcula ser necessário para estabilizar a dívida.

O travamento das despesas obrigatórias não ameaça apenas a nota soberana. A Moody’s prevê que as empresas brasileiras terão as maiores dificuldades de qualidade creditícia da América Latina em 2027, porque os desequilíbrios fiscais impedem a queda dos juros. Candela Macchi afirmou ao Valor que Brasil e Colômbia enfrentam condições mais desafiadoras, sobretudo pelos juros reais elevados.

Levantamento das consultorias MoneYou e Lev Intelligence de 4 de novembro de 2026 coloca os dois países entre os cinco com maior juro real do mundo, com o Brasil em primeiro lugar e a Colômbia em quinto. Com o desequilíbrio fiscal mantendo a taxa básica alta, o financiamento às empresas encarece. Segundo o Banco Central, a taxa média do crédito livre para empresas ficou em 24,4% ao ano em setembro de 2026, a maior para o mês desde 2016.

Nesta semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo estuda novas medidas de contenção de despesas e pretende encaminhar propostas ao Congresso Nacional ainda neste ano. Luiz Carlos Trabuco, que nesta quinta-feira (26) aceitou o convite de Lula para comandar o Ministério da Fazenda, assumirá o cargo somente em janeiro, mas participará das discussões sobre as novas medidas, que devem complementar o pacote de ajuste fiscal sancionado pelo presidente na terça-feira (24).