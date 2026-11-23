O risco de recessão no Brasil aumenta caso não seja implementado um programa estruturado de ajuste fiscal. A avaliação é do economista José Roberto Mendonça de Barros, ex-secretário de Política Econômica no governo Fernando Henrique Cardoso. Ele alertou que a economia brasileira passa por uma forte desaceleração, agravada por pressões inflacionárias e juros elevados. As informações são da Gazeta do Povo.

Em entrevista ao portal UOL, Mendonça de Barros destacou que a combinação entre inflação visível e a manutenção da Selic em patamar alto tem provocado aumento significativo na inadimplência. Segundo ele, esse cenário dificulta a retomada do crescimento e limita a capacidade do Banco Central de aliviar a política monetária.

Três pilares para evitar retração econômica

O economista defende que três medidas são essenciais para afastar a ameaça recessiva. A primeira é o compromisso claro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ajuste fiscal, garantindo pleno empoderamento ao ministro da Fazenda para conduzir as ações necessárias. Na visão de Mendonça de Barros, isso ainda não ocorreu.

O segundo elemento é a aprovação do projeto de ajuste fiscal no Congresso. O governo estima impacto de até R$ 56,1 bilhões nas contas públicas para 2027, mas o ex-secretário considera a proposta apenas uma adequação orçamentária, não um programa completo de ajuste. O texto estava previsto para votação na Câmara dos Deputados na tarde desta segunda-feira (23).

O terceiro pilar envolve a aplicação de um programa mais abrangente de ajuste nos próximos meses. Para Mendonça de Barros, a proposta atual é um bom começo, porém insuficiente se isolada. Com a efetivação desses três elementos, ele prevê melhora nas expectativas do mercado, recuo no câmbio e nos juros futuros, permitindo ao Banco Central iniciar cortes na Selic.

Pressões inflacionárias e controle de gastos

Entre os fatores que pressionam os preços, o economista citou a implementação da lei do frete mínimo, a redução de subsídios, o fim da escala 6×1, os impactos do El Niño sobre preços agrícolas e incertezas sobre a alíquota de referência da Contribuição sobre Bens e Serviços na transição da reforma tributária. Ele também mencionou que o aumento das expectativas de juros nos Estados Unidos valorizou o dólar globalmente, pressionando o real e alimentando o receio de inflação importada.

Sobre as alternativas concretas, Mendonça de Barros ressaltou que a solução não exige cortes drásticos imediatos, mas sim a redução no ritmo de crescimento das despesas primárias. Ele sugeriu limitar o crescimento dos gastos educacionais à reposição da inflação e revisar cadastros e benefícios. O economista destacou que o arcabouço fiscal permite aumento de até 2,5% em certas despesas primárias, mas nos últimos anos o crescimento foi de 5%, ritmo considerado insustentável.

Segundo o ex-secretário, as próximas semanas serão decisivas para indicar se o governo conseguirá sinalizar credibilidade e reconduzir o país a uma trajetória de crescimento sustentável.