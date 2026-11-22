O mercado brasileiro de data centers projeta dobrar sua capacidade até 2030, com investimentos estimados em US$ 17,4 bilhões. Atualmente, o país possui 706 MW de capacidade instalada e deve adicionar 134 MW até o fim de 2026, movimentando cerca de US$ 8 bilhões em investimentos anuais. O Brasil concentra 49% da capacidade de data centers da América Latina, segundo a Moody’s Ratings. As informações são da Gazeta do Povo.

A Gartner estima que os investimentos globais em infraestrutura de data centers devem alcançar US$ 2,52 trilhões em 2026, crescimento de 44% em relação ao ano anterior. O Brasil figura entre os pioneiros na adoção de Inteligência Artificial Generativa, ao lado de Índia, China, México e Arábia Saudita, conforme levantamento da consultoria EY. O país possui aproximadamente 200 unidades comerciais de data centers, de acordo com a Associação Brasileira de Data Center (ABDC).

Luis Tossi, vice-presidente da ABDC, destaca que o Brasil reúne atributos raros: disponibilidade de energia em grande escala, matriz elétrica majoritariamente limpa e renovável, território amplo, conectividade internacional e estabilidade geopolítica. O Regime Especial de Tributação para Serviços de Datacenter (Redata), sancionado em setembro, suspende tributos federais sobre componentes eletrônicos e produtos de tecnologia da informação, reduzindo desvantagens competitivas do país.

Estudo da FGV Projetos calcula que um data center de 100 megawatts adiciona R$ 1,5 bilhão ao PIB brasileiro e R$ 590 milhões em renda do trabalho. Cada obra gera em média 12.560 empregos diretos e indiretos durante a construção, que dura de 18 a 36 meses. Após a entrada em operação, o empreendimento mantém cerca de 15% desses postos de forma permanente.

Guilherme Neves, professor de cibersegurança do Ibmec-RJ, ressalta que cerca de 60% das cargas digitais brasileiras são processadas fora do território nacional. Processar dados localmente reduz latência, protege informações sensíveis e estimula um ecossistema de inovação em nuvem, inteligência artificial e startups. O professor alerta que infraestrutura sem política industrial transforma o país em armazém de dados, citando a Irlanda, que destina 23% de sua eletricidade a data centers.

A capacidade instalada de data centers no Brasil pode atingir entre 26 GW e 45 GW até 2050, dependendo da expansão de energia renovável, segundo a Schneider Electric. O consumo de eletricidade do setor pode alcançar de 160 a 280 terawatts-hora até 2040, equivalente a cerca de 10% da demanda total projetada. Tossi explica que é necessário entregar grandes blocos de potência com segurança, redundância e previsibilidade.

Os pedidos de parecer de acesso à rede elétrica somavam 38 GW até julho de 2026. Neves aponta que um data center entra em operação em 12 a 18 meses, enquanto uma linha de transmissão leva até sete anos entre leilão e conclusão. O custo de desenvolvimento de projetos construídos do zero subiu 21% por megawatt desde o fim de 2024. A região Nordeste oferece vento, sol e energia limpa, mas enfrenta desafios de segurança hídrica.