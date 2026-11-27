O Brasil registrou 103,7 milhões de pessoas ocupadas entre agosto e outubro de 2026, maior contingente desde o início da série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. A taxa de desemprego permaneceu em 5,1%, igualando o menor índice já medido pelo IBGE, alcançado em dezembro de 2025. O total de desempregados ficou em 5,6 milhões, queda de 4,3% ante o trimestre anterior e de 5,8% na comparação anual. As informações são da Gazeta do Povo.

O nível de ocupação se manteve em 59% da população em idade de trabalhar, mesmo com a economia apresentando ritmo mais moderado. Segundo William Kratochwill, analista do IBGE, o desempenho sustenta o patamar recorde da ocupação apesar da desaceleração da atividade econômica.

Crescimento em setores estratégicos

O setor de transporte, armazenagem e correio liderou a expansão de vagas, com avanço de 2,6% no período. A administração pública, educação, saúde e serviços sociais registraram alta de 1,2%. O número de empregados no setor público chegou a 13,2 milhões, crescimento de 1,6% no trimestre, puxado principalmente por contratações municipais na área educacional.

O total de empregadores alcançou 4,5 milhões, expansão anual de 6,5%. Já o contingente de trabalhadores com carteira assinada no setor privado permaneceu estável em 39,4 milhões. Os trabalhadores informais, autônomos e domésticos também mantiveram estabilidade no trimestre.

Renda e subutilização em queda

O rendimento médio real habitual dos trabalhadores atingiu R$ 3.812, elevação de 1% no trimestre e de 3,5% em doze meses. A massa de rendimentos totalizou R$ 390,3 bilhões, avanço anual de 4,6%.

A taxa de subutilização da força de trabalho recuou de 13% para 12,7% no trimestre, ficando abaixo dos 13,9% registrados um ano antes. O número de pessoas nessa situação, que engloba desempregados e trabalhadores que desejam mais horas, caiu para 14,5 milhões. O contingente de desalentados, pessoas que desistiram de buscar emprego, ficou em 2,4 milhões, redução de 8,9% na comparação anual. A população fora da força de trabalho permaneceu em 66,6 milhões.