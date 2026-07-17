Brasil lança plano de R$ 130 milhões para reduzir dependência dos EUA

O Brasil vai investir R$ 130 milhões em agosto para diversificar as exportações e reduzir o impacto das tarifas adicionais dos Estados Unidos (EUA). O plano será lançado pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e Investimentos (ApexBrasil) em parceria com 57 setores econômicos que reúnem 2,4 mil empresas exportadoras.

As informações são da Agência Brasil.

A iniciativa responde ao tarifaço anunciado pelos EUA na quarta-feira (15), que confirmou uma tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros a partir do dia 22 de julho. O governo estadunidense alega práticas desleais no comércio, justificativa rejeitada pelo Brasil.

O presidente da ApexBrasil, Laudemir Müller, explicou que o foco será a diversificação de mercados. As prioridades incluem a União Europeia, países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) como Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã, além de nações da Ásia Central como Cazaquistão e Uzbequistão.

No primeiro semestre do ano, as exportações brasileiras para os EUA caíram cerca de US$ 2,6 bilhões por causa das tarifas aplicadas anteriormente. Em compensação, as vendas para a Europa aumentaram US$ 3,1 bilhões, para a Índia subiram US$ 2,5 bilhões e para a China cresceram US$ 10,5 bilhões.

Segundo Müller, 72% das 2,4 mil empresas que exportam para os EUA e são apoiadas pela ApexBrasil já diversificaram o mercado entre junho de 2025 e maio de 2026. Elas acrescentaram pelo menos um novo destino de exportação nesse período.

Durante as negociações com os EUA, a lista de produtos isentos passou de 615 para 699 itens, aumentando o valor isento de US$ 20,6 bilhões para US$ 22,8 bilhões do total exportado em 2025.

O Brasil recebeu US$ 77 bilhões em investimentos estrangeiros no ano passado, tornando-se o quinto maior receptor do mundo. Enquanto países em desenvolvimento tiveram crescimento de 2% na atração de investimentos, o Brasil registrou alta de 22%.