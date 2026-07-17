Economia

Brasil estuda reciprocidade contra tarifa de 25% imposta pelos EUA

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Radar Tribuna do Paraná
- Atualizado: 17/07/26 17h06
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Ilustração sobre economia e finanças com a logo da Tribuna do Paraná no canto superior esquerdo. A imagem mostra moedas empilhadas, uma calculadora, cédulas de real, gráficos financeiros, indicadores de crescimento e um caderno com relatórios. Ao fundo, aparece um prédio institucional desfocado com a bandeira do Brasil, simbolizando decisões econômicas, mercado financeiro, impostos, programas governamentais e economia popular. Design clean, moderno e voltado para conteúdos de notícias econômicas.
Decisões econômicas, inflação e mercado: entenda como os rumos da economia afetam o seu dia a dia. Foto: Imagem criada com IA.

O governo brasileiro estuda medidas de reciprocidade contra a taxação de 25% imposta pelos Estados Unidos ao Brasil nesta quinta-feira (16). O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta sexta-feira (17), em São Paulo, que a decisão será tomada com cautela e levada ao presidente.

As informações são da Agência Brasil.

Segundo Durigan, o Congresso Nacional aprovou por unanimidade uma lei que protege os interesses nacionais em casos de ataque injustificado ou unilateral de outros países. O ministro descartou o termo retaliação e disse que o foco é garantir a estabilidade da economia brasileira.

O governo dos Estados Unidos aplicou a tarifa sob alegação de práticas comerciais indevidas. Durigan classificou os argumentos como falsos e destacou que o Brasil tem déficit na balança comercial com os norte-americanos. Hoje, brasileiros pagam mais aos EUA do que recebem, gerando superávit para os norte-americanos.

O ministro afirmou que a tarifa não faz sentido nem sob a lógica do próprio governo dos Estados Unidos. Ele disse que o Brasil tem razão no debate econômico e que o país não pode baixar a cabeça diante da situação.

Durigan garantiu que o Pix não está em negociação. O governo norte-americano considera a ferramenta brasileira uma ameaça às relações comerciais, mas o ministro classificou a acusação como absurda. O Pix é uma infraestrutura pública aberta que ampliou as transações no Brasil e será preservado como serviço público.

Para o ministro, há um argumento político por trás da taxação. Ele criticou brasileiros que apoiam a medida contra o país para obter benefícios eleitorais, o que prejudica empresas, trabalhadores e exportadores.

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