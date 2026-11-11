Brasil eleva tarifa de importação de pneus para 30% por um ano

A tarifa de importação de pneus de passeio no Brasil passou de 16% para 30% e ficará neste patamar durante um ano. A decisão foi tomada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior e publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (9). O percentual ficou acima da recomendação técnica do Comitê de Alterações Tarifárias, que sugeria manter a cobrança em 25%, mas abaixo dos 35% pedidos pela Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos. As informações são da Gazeta do Povo.

A alíquota regular do imposto era de 16%, mas uma proteção temporária à indústria nacional havia elevado a cobrança para 25% desde outubro de 2024. Essa medida expirou em outubro de 2026, fazendo a tarifa retornar ao patamar original antes da nova elevação.

Indústria nacional perde espaço no mercado

Em nota, a Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos afirmou que a medida representa um avanço diante da concorrência desleal e da entrada massiva de pneus importados, especialmente da China e de outros países asiáticos. A entidade informou que a participação dos fabricantes nacionais no mercado de reposição de pneus caiu de 66% em 2019 para 30% entre janeiro e setembro de 2026.

Dados da Logcomex mostram que a importação de pneus para reposição saltou de 9,4 milhões de unidades nos oito primeiros meses de 2019 para 27 milhões no mesmo período de 2026, crescimento de 186%. As vendas nacionais caíram de 17,5 milhões para 11,9 milhões de unidades no mesmo intervalo.

Arrecadação cresce com aumento de alíquotas

Em valores financeiros, as importações passaram de US$ 381,9 milhões em 2019 para US$ 694,7 milhões em 2025, considerando os anos completos. Projeções baseadas em dados anteriores indicam que o montante deve atingir entre US$ 842 milhões e US$ 889 milhões ao final de 2026, sem considerar o desestímulo da nova alíquota.

O imposto de importação tem caráter extrafiscal, visando equilibrar o mercado externo e o nacional em vez de apenas arrecadar. Mesmo assim, o valor arrecadado corrigido pela inflação cresceu aproximadamente 84% nos últimos 15 anos, alcançando R$ 90,8 bilhões em valores nominais em 2025. Durante o governo Bolsonaro, a alíquota média efetiva caiu 36,1%, enquanto nos três primeiros anos do terceiro mandato de Lula o indicador subiu 42,7%.