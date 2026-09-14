Brasil e EUA se reúnem para negociar tarifas de 25% sobre exportações

Representantes do governo brasileiro vão se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, durante o encontro do G20 nos dias 30 de setembro e 1º de outubro em Milwaukee. O objetivo é negociar as tarifas impostas pelos norte-americanos sobre produtos brasileiros.

As informações são da Agência Brasil.

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, confirmou o encontro nesta segunda-feira (14) após evento no Palácio do Planalto. Ele não deu detalhes sobre o que será discutido, mas disse que as equipes estão trocando documentos e combinando a reunião.

Sobretaxa atinge diversos setores

Em julho, os Estados Unidos impuseram uma sobretaxa de 25% sobre vários produtos brasileiros. Foram atingidos exportadores de ferro e aço, vestuário, calçados, açúcar, etanol, produtos farmacêuticos, maquinário agrícola e máquinas elétricas não voltadas ao setor de aviação, além de outros manufaturados.

O governo norte-americano justificou a tarifa adicional alegando que certas práticas adotadas pelo Brasil oneravam ou restringiam o comércio de agricultores, trabalhadores e exportadores estadunidenses. Uma sobretaxa adicional de 12,5% também foi aplicada sobre mais produtos nacionais, sob a alegação de que o Brasil não adota mecanismos eficazes para impedir a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado.

Retomada das negociações

Rosa e Greer já se reuniram virtualmente em 31 de agosto para iniciar uma nova etapa de renegociação das tarifas. A retomada das tratativas foi acertada durante telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump em 21 de agosto. A conversa durou cerca de uma hora e 20 minutos e, segundo o Palácio do Planalto, ocorreu de forma cordial.