Brasil e EUA se reúnem na segunda para negociar tarifas de 25%

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, e o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, se reúnem na próxima segunda-feira (31), às 14h30. O encontro será virtual e tem como objetivo negociar as tarifas impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros.

As informações são da Agência Brasil.

A reunião foi acertada após telefonema entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na sexta-feira (21). A conversa durou cerca de uma hora e 20 minutos e ocorreu de forma cordial, segundo o Palácio do Planalto.

Durante a ligação, Lula defendeu a retomada das negociações comerciais e afirmou que as justificativas apresentadas pelo governo norte-americano para as tarifas são infundadas. Trump concordou com a necessidade de manter os vínculos comerciais e sinalizou a retomada do contato entre as equipes dos dois governos.

Tarifas atingem US$ 6,6 bilhões em exportações

Em julho, o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) impôs uma sobretaxa de 25% sobre vários produtos brasileiros. Foram taxados exportadores de ferro e aço, vestuário, calçados, açúcar, etanol, produtos farmacêuticos, maquinário agrícola, máquinas elétricas e outros manufaturados.

Uma sobretaxa adicional de 12,5% também foi aplicada sobre mais produtos nacionais, sob a alegação de que o Brasil não adota mecanismos eficazes para impedir a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado.

As tarifas em vigor desde o fim do mês passado atingem cerca de US$ 6,6 bilhões em exportações brasileiras ao mercado norte-americano, segundo levantamento do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic).

Brasil recorre à OMC

O governo brasileiro apresentou um pedido de consultas no sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial de Comércio (OMC), argumentando que as tarifas aplicadas são inconsistentes com as regras definidas pela entidade. Os EUA aceitaram o pedido para participar das consultas.

O Brasil reforça que na relação comercial entre os dois países, os EUA são superavitários, ou seja, vendem mais do que compram. O governo brasileiro afirma que seguirá atuando para reduzir os danos causados pelas tarifas à economia e à renda dos brasileiros.