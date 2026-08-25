Brasil e EUA marcam reunião para discutir tarifas comerciais

O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, vai se reunir com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, na próxima segunda-feira (31), às 14h30. O encontro virtual acontece após conversa telefônica entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump na última sexta-feira (21), que durou 1 hora e 20 minutos em tom cordial. As informações são da TV Globo.

A reunião marca uma nova etapa de negociações sobre as tarifas impostas pelos EUA ao Brasil. O tema central é a contestação dos argumentos usados pelo governo americano para justificar as taxações, que colocaram o país como o segundo mais tarifado pelos Estados Unidos no mundo, atrás apenas da China.

A mudança ocorreu em julho, quando o governo Trump passou a aplicar uma tarifa de 25% sobre produtos brasileiros com base na Seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos. A medida foi motivada por alegações sobre desmatamento, acordos preferenciais, propriedade intelectual, combate à corrupção, Pix, etanol e importações com trabalho forçado.

Lula classificou as alegações como infundadas e destacou que as taxas afetam negativamente a economia de ambos os países. Além da tarifa de 25%, o Brasil também sofre com uma taxa adicional de 12,5% aplicada a 60 países em decorrência de uma investigação sobre trabalho forçado.

O presidente brasileiro defendeu que manter a mesa de negociação aberta é a melhor escolha para resolver o impasse comercial entre os dois países.