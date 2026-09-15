Brasil e EUA marcam reunião para discutir tarifas comerciais

O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, anunciou nesta segunda-feira (14) que representantes do governo brasileiro se reunirão presencialmente com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro. O encontro acontecerá em Milwaukee, nos Estados Unidos, durante a reunião de ministros de Comércio do G20. As informações são da Gazeta do Povo.

Elias afirmou que participará do encontro ao lado do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. A reunião tem como objetivo discutir as tarifas impostas pelo governo de Donald Trump contra produtos brasileiros em julho deste ano.

As sobretaxas aplicadas pelos Estados Unidos somam 25% e 12,5%, que podem ser acumuladas dependendo do tipo de produto. O governo brasileiro já manifestou publicamente que não concorda com essas medidas unilaterais, consideradas incompatíveis com as regras multilaterais de comércio.

Em 31 de agosto, os ministros brasileiros já haviam conversado com Greer por videoconferência para retomar o diálogo sobre o tema. Na ocasião, ficou acordado que uma nova reunião seria marcada para avaliar o progresso das negociações bilaterais e das reuniões técnicas.

Segundo Elias, neste momento os representantes dos dois países estão trocando documentos e preparando o encontro presencial em Milwaukee.