Brasil classifica nova tarifa dos EUA como arbitrária

O governo federal classificou como arbitrária e injustificada a decisão dos Estados Unidos de impor uma nova tarifa de 12,5% sobre produtos brasileiros nesta quinta-feira (23). A expectativa é de que a sobretaxa seja somada ao tarifaço de 25% já aplicado ao Brasil, com poucas exceções. As informações são da Gazeta do Povo.

Em nota, o Planalto acusou o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) de manipular temas de direitos humanos para mascarar uma política comercial protecionista. A medida foi anunciada após uma investigação sobre trabalho forçado.

Governo brasileiro contesta investigação americana

O governo ressaltou que, durante a investigação, o Ministério do Trabalho prestou explicações e forneceu documentação sobre a legislação brasileira e a atuação das autoridades aduaneiras para coibir importações de bens produzidos por trabalho forçado. A investigação da Seção 301 atingiu 59 países e a União Europeia.

Brasil ratificou mais convenções que os EUA

A nota oficial faz uma comparação entre os dois países. O Brasil ratificou 66 Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), incluindo todos os quatro instrumentos relacionados ao trabalho forçado. Os Estados Unidos ratificaram apenas 10 Convenções, sendo apenas um dos instrumentos sobre trabalho forçado.