Brasil celebra Dia de Finados com possibilidade de feriadão prolongado

O feriado nacional de Finados acontece nesta segunda-feira, 2 de novembro, e pode proporcionar três dias de descanso aos brasileiros. A data integra o calendário oficial do país desde 2002 e é marcada por visitas a cemitérios e rituais religiosos em memória dos falecidos. As informações são da Gazeta do Povo.

Novembro concentra três feriados nacionais em 2026. Após o Dia de Finados, a Proclamação da República será celebrada no domingo, 15 de novembro, enquanto o Dia da Consciência Negra cai na sexta-feira, 20 de novembro.

Tradição milenar define data da celebração

A prática de dedicar um dia aos mortos remonta ao ano 998, quando o abade francês Odilo de Cluny estabeleceu 2 de novembro como data de memória dos falecidos nos mosteiros da ordem. A escolha ocorreu porque 1º de novembro já era consagrado a Todos os Santos no calendário cristão, reservando o dia seguinte para os fiéis que partiram.

Antes da tradição católica, povos celtas realizavam o Samhain no fim de outubro, festival que marcava a transição entre a colheita e o inverno. A celebração envolvia crenças sobre a proximidade entre o mundo dos vivos e dos mortos.

Regras trabalhistas variam conforme atividade

A legislação brasileira autoriza o funcionamento de setores específicos durante feriados nacionais. Restaurantes, hotéis, serviços essenciais, transporte, turismo e comércio podem operar, desde que respeitem as normas trabalhistas e acordos coletivos de cada categoria.

Trabalhadores que atuarem no feriado têm direito ao pagamento em dobro caso não recebam folga compensatória, conforme previsto na legislação e nas convenções coletivas. Estabelecimentos comerciais podem adotar horários especiais ou permanecer fechados, mesmo em localidades onde há autorização para abertura.