Brasil avalia resposta ao tarifaço dos EUA sem retaliar importações

O governo brasileiro estuda como reagir ao aumento de 25% nas taxas de importação anunciado pelos Estados Unidos nesta semana. A medida americana pode afetar exportações brasileiras de cerca de US$ 11 bilhões, atingindo principalmente os setores de máquinas, calçados e móveis. Especialistas recomendam que o Brasil busque novos mercados internacionais em vez de revidar com tarifas contra produtos americanos. As informações são da Gazeta do Povo.

Uma retaliação brasileira encareceria as importações vindas dos EUA, fazendo empresas e consumidores locais pagarem mais caro por esses produtos. Além disso, aumentaria as tensões políticas sem trazer benefícios práticos reais para a economia nacional.

Governo oferece crédito para setores afetados

O governo pode apoiar empresas prejudicadas por meio do Plano Brasil Soberano, que utiliza linhas de crédito do BNDES para socorrer setores que perderem vendas para o mercado americano. A estratégia principal é diversificar os compradores, fechando novos acordos comerciais com países da Europa e o Japão.

Consumidor brasileiro pode se beneficiar da situação

O impacto direto para o consumidor no Brasil tende a ser quase nulo ou até positivo. Se as empresas brasileiras não conseguirem vender para os EUA, haverá mais produtos disponíveis no mercado interno. Esse excesso de oferta pode pressionar os preços para baixo, favorecendo quem compra aqui. O maior impacto será sentido pelo consumidor americano, que pagará preços finais mais altos para cobrir o custo da nova tarifa de 25%.